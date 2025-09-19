Galpones destruidos y pérdidas totales: así quedó la papelera que se incendió cerca de La Plata

Todo sucedió durante la mañana de ayer, alrededor de las 8:42 horas, cuando varias dotaciones de bomberos se hicieron presente en un incendio de gran magnitud en la Papelera Hipst, ubicada en la Ruta 2 a la altura de la calle 627 en la localidad de El Pato.

Según un comunicado oficial del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Peligro, contaron: "Se desplazó el Móvil 4, nuestra unidad de incendio, a cargo del Ayudante Pedro Ibáñez, para trabajar en conjunto con Bomberos Voluntarios de El Pato. Al arribar al lugar, el personal procedió a cortar la propagación de las llamas hacia los galpones aledaños, priorizando la protección del sector donde se encontraba la casa de estética vehicular IFC Pulidos".

"Tras una intensa labor y en colaboración con otros cuarteles, se logró controlar el siniestro y evitar daños mayores. Posteriormente, se realizaron tareas de enfriamiento y remoción de materiales, garantizando la completa extinción del incendio. Una vez finalizadas las tareas, la unidad de nuestra institución retornó a la base", explicaron en el escrito oficial que difundieron a la prensa.

Durante el siniestro que mantuvo en vilo a los vecinos de la zona, trabajaron dotaciones de Bomberos de Gutiérrez, Varela, Solano, Ensenada, Berisso, Berazategui, El Peligro y La Plata. Según pudo saber EL DIA, en el galpón se guardaban elementos altamente inflamables y se investigan los motivos que lo originaron.

El trabajo de los bomberos consistió en evitar que se propague a un taller de chapa y pintura y a otro taller de motor home linderos al depósito siniestrado.

Por último, remataron: "Este tipo de intervenciones remarcan la importancia de la camaradería entre instituciones y el profesionalismo con el que se llevan adelante las tareas en situaciones de emergencia", destacaron desde la jefatura.