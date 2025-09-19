“Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Un dramático episodio de inseguridad se vivió ayer por la tarde en un kiosco de La Plata, donde una joven empleada fue asaltada a punta de pistola por un motochorro que irrumpió en el local para llevarse la recaudación del día. El hecho ocurrió en “Kiosco Planc”, ubicado en Diagonal 80 y 115, y quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, que captaron tanto la secuencia como el desesperado pedido de la víctima.
En las imágenes, que luego circularon entre los vecinos, se escucha el estremecedor ruego de la trabajadora: “Ya está, por favor, hijo de puta. Dios”, imploró entre lágrimas mientras el delincuente la apuntaba con un arma de fuego. Los gritos y el llanto de la joven reflejaron la angustia y la tensión que se vivieron en esos segundos en los que el ladrón se apoderó de la recaudación, varios atados de cigarrillos y escapó en una moto roja.
El aviso inmediato al 911 permitió desplegar un operativo cerrojo en la zona, gracias al cual personal motorizado logró interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar. Durante la requisa le secuestraron un revólver calibre 38 cargado con seis proyectiles, más de 30 mil pesos en efectivo, los paquetes de cigarrillos sustraídos y el rodado utilizado para la huida.
El detenido quedó a disposición de la UFI N° 2 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso su traslado a sede judicial.
La rápida intervención policial resultó clave para evitar que el asaltante lograra escapar y devolverle algo de alivio a la víctima, que aún conmovida por la violencia del episodio, pudo contar lo ocurrido y reconocer al ladrón. El caso fue caratulado como “robo agravado por el uso de arma de fuego”.
ASÍ ATACÓ EL LADRÓN
