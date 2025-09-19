Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Tras el asalto a una farmacia que derivó en un tiroteo fatal, se reportó otro hecho violento. Esta vez una joven y su papá fueron atacados por motochorros en una dietética de 116 entre 530 y 531. “Al piso”, les gritaron
Tolosa vuelve a estar en el centro de la escena por un nuevo hecho de inseguridad que golpea a los vecinos y alimenta la sensación de vivir “bajo fuego”. En apenas unos días, el barrio fue escenario de un tiroteo que terminó con un delincuente abatido en una farmacia y, ahora, de un asalto a mano armada en una dietética, lo que reaviva los reclamos que desde hace años sostiene la Asamblea Vecinal de ese barrio: más controles, más prevención y una respuesta que hasta el momento no llega.
El episodio más reciente ocurrió en las últimas horas en una dietética ubicada en 116 entre 530 y 531. Allí se encontraban la joven dueña y su padre cuando dos ladrones en moto irrumpieron en el comercio. El acompañante bajó empuñando un arma y dio la orden: “¡Tírate al piso, dame todo!”.
Las víctimas, aterradas, se recostaron en el suelo mientras los delincuentes revolvían el lugar. Se llevaron mochilas con documentación, billeteras, celulares y llaves, además de una riñonera y, finalmente, la recaudación del día. Tras el golpe, huyeron en la moto con la que habían llegado.
El padre de la comerciante, de 53 años, fue testigo directo del asalto y luego aportó datos a la investigación. Según pudo relatar, el motochorro armado parecía menor de edad, mientras que su cómplice, que conducía la moto, sería mayor. Nadie resultó herido, aunque el susto fue mayúsculo. Enfrente del comercio, señalaron los damnificados, hay cámaras privadas y también municipales que podrían haber registrado la fuga.
Cabe marcar que el asalto en la dietética ocurrió a horas de otro hecho que sacudió a Tolosa: el tiroteo en una farmacia de 7 entre 528 y 529 que terminó con la muerte de un delincuente de 25 años.
Aquel delincuente, armado, había irrumpido en el local robando dinero y medicamentos, y se dio a la fuga en bicicleta. Pero al ser interceptado por la policía abrió fuego y se produjo un intenso intercambio de disparos en plena calle, a la vista de vecinos que corrían desesperados para no quedar en medio de la balacera.
El ladrón, identificado como Rodrigo Nazareno Delgado Montero, con frondosos antecedentes, fue herido en el abdomen y murió horas más tarde en el Hospital Rossi. El episodio generó escenas de pánico y volvió a poner a Tolosa en las páginas policiales.
Los vecinos también recuerdan otro episodio fatal en el barrio, cuando en 2024 un comerciante de una distribuidora de alimentos mató a un asaltante de 16 años que había ingresado a robar. La secuencia terminó con el adolescente muerto en el local y su cómplice huyendo en una moto robada. Ese hecho, sumado a los actuales, marca la repetición de escenas violentas en la misma zona y alimenta la sensación de que Tolosa está atrapada en un espiral de inseguridad que no encuentra freno.
Los frentistas de Tolosa vienen reclamando desde hace años más presencia policial y medidas concretas. El último encuentro con autoridades fue en agosto, cuando la Asamblea Vecinal volvió a exigir patrullajes, instalación de cámaras, controles a desarmaderos y un refuerzo en las garitas de seguridad. Allí, además, se planteó otra preocupación: las caravanas de motos que cada fin de semana invaden el barrio con maniobras peligrosas, escapes ensordecedores y la sensación de que las calles están liberadas. “Los caños de escape parecen tiros. La gente tiene miedo”, dijeron entonces los vecinos.
Lo cierto es que la sucesión de hechos -el ladrón abatido en la farmacia, el robo en la dietética y robos callejeros a diario- refuerzan la sensación de que Tolosa vive en un estado permanente de incertidumbre. Cada comercio, cada vecino, se siente expuesto a un delito que puede ocurrir a plena luz del día y en cualquier esquina.
