Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

Nada de Florez: el escándalo nacional cambió la agenda de Milei en Estados Unidos

Nada de Florez: el escándalo nacional cambió la agenda de Milei en Estados Unidos
2 de Septiembre de 2025 | 11:35

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei decidió realizar un cambio de último momento en su agenda internacional: viajará esta semana únicamente a Los Ángeles, dejando de lado la escala en Las Vegas que estaba prevista en el itinerario original.

Según confirmaron altas fuentes de Casa Rosada a La Nación, Milei partirá rumbo a Estados Unidos este miércoles a las 23, tras participar en el cierre de campaña bonaerense en Moreno, y regresará al país el viernes.

El jefe de Estado había evaluado concurrir en Las Vegas a un espectáculo de su expareja, la actriz y humorista Fátima Florez, pero finalmente resolvió cancelar esa escala en medio de un clima político convulsionado. El viaje se da a solo días de la elección bonaerense y en paralelo al escándalo por las filtraciones de audios que sacudió al oficialismo en los últimos días.

En este nuevo esquema, la agenda presidencial se concentrará en Los Ángeles, donde el jueves tiene previsto mantener un encuentro con un grupo de inversores internacionales, entre ellos Michael Milken, fundador del Instituto Milken, que en un viaje anterior lo distinguió por su desempeño económico.

De esta manera, Milei busca focalizar su visita en cuestiones económicas y de inversión, dejando a un lado actividades de carácter personal que podían generar ruidos políticos en la antesala de una elección clave.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Gimnasia y un triunfo clave para alimentar las dos tablas: así quedó posicionado en la pelea

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
Últimas noticias de Política y Economía

Baja el dólar tras el anuncio del Gobierno que intervendrá en el mercado cambiario

Uno por uno, los beneficios por regularizar deudas de APR: extienden el plazo

Martín Menem adjudicó a la oposición nuevo audio en el que lo mencionan: "El tren fantasma"

Presentaron en Tres Arroyos el proyecto de ley para crear la Universidad Nacional local
Deportes
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Espectáculos
A dos años de la muerte de Silvina Luna: comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki, las fotos
Fuerte crítica de Beto Casella a El Nueve por el debut de Tamara Pettinato en "Decime algo lindo"
Luis Ventura señaló que el gran amor de Maradona fue Silvina Luna: reacciones y durísimas polémicas 
Alejandro Fiore encendió las esperanzas: ¿Se hace la película de Los Simuladores?
Hermoso gesto de Messi que cumplió el sueño de Luca: lo posibilitó su papá Fabián Cubero
Información General
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Policiales
Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado
San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla