Nada de Florez: el escándalo nacional cambió la agenda de Milei en Estados Unidos

El presidente Javier Milei decidió realizar un cambio de último momento en su agenda internacional: viajará esta semana únicamente a Los Ángeles, dejando de lado la escala en Las Vegas que estaba prevista en el itinerario original.

Según confirmaron altas fuentes de Casa Rosada a La Nación, Milei partirá rumbo a Estados Unidos este miércoles a las 23, tras participar en el cierre de campaña bonaerense en Moreno, y regresará al país el viernes.

El jefe de Estado había evaluado concurrir en Las Vegas a un espectáculo de su expareja, la actriz y humorista Fátima Florez, pero finalmente resolvió cancelar esa escala en medio de un clima político convulsionado. El viaje se da a solo días de la elección bonaerense y en paralelo al escándalo por las filtraciones de audios que sacudió al oficialismo en los últimos días.

En este nuevo esquema, la agenda presidencial se concentrará en Los Ángeles, donde el jueves tiene previsto mantener un encuentro con un grupo de inversores internacionales, entre ellos Michael Milken, fundador del Instituto Milken, que en un viaje anterior lo distinguió por su desempeño económico.

De esta manera, Milei busca focalizar su visita en cuestiones económicas y de inversión, dejando a un lado actividades de carácter personal que podían generar ruidos políticos en la antesala de una elección clave.