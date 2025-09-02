Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |NÚMEROS QUE ESPANTAN

En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas

El observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, publicó un informe con duras críticas por la desarticulación de programas de asistencia

En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas

Milagros Andrea Quenaipe tenía 18 años. La mataron en Tandil / Web

2 de Septiembre de 2025 | 03:36
Edición impresa

El Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” informó que en lo que va de 2025 se registraron 164 femicidios en Argentina.

Además brindó el dato de que en el país se produce un femicidio cada 36 horas y que solo el mes de agosto hubo 15 casos, según el informe elaborado a partir del análisis de medios de comunicación entre el 1º de enero y el 31 de agosto de 2025.

La investigación revela que hubo “264 intentos de femicidio” y que “el 15 por ciento de las víctimas había realizado una denuncia”.

También precisa que “14 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad” mientras que el 42 por ciento de los homicidas eran pareja de la víctima, el 29 por ciento exnovios, y luego le sigue algún familiar o persona con grado de parentesco (9 por ciento).

Sobre las formas en las que fueron asesinadas, el informe señala que el 24,4 por ciento con armas de fuego; el 22 por ciento con arma blanca; el 19,5 por ciento con asfixia; el 13,4 por ciento a golpes y el 6,1 por ciento por quemadas. En tanto, hay un universo del 14,6 por ciento del que no se poseen datos.

Hasta el domingo 31 de agosto, 133 niños perdieron a sus madres por la violencia de género.

LE PUEDE INTERESAR

El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos

LE PUEDE INTERESAR

Lo investigan por enviar mensajes con contenidos sexuales a una nena

“VACIAMIENTO DEL ESTADO”

“Denunciamos, una vez más, el vaciamiento del Estado que impulsa esta gestión. La eliminación sistemática de programas destinados a garantizar derechos y a brindar protección a las víctimas de violencia de género no sólo desmantela las políticas de cuidado, sino que agrava mes a mes la situación de miles de mujeres y diversidades”, sostuvo el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”.

“En este marco de precarización extrema, las violencias estructurales se profundizan. Con un Estado ausente y cómplice, los femicidios no son hechos aislados, son la consecuencia de un gobierno que abandona, vulnera y condena a la muerte a mujeres y diversidades”, concluyó el informe.

Las provincias con más femicidios, según cantidad de habitantes, fueron Chaco, Salta, Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja, Jujuy y Mendoza.

En Tandil, por citar solo un ejemplo, lloran la pérdida de Milagros Quenaipe, una joven de 18 años, que falleció tras recibir una puñalada en su cuello.

El supuesto autor del crimen, un hombre de 23 años, quedó detenido horas después.

El homicidio tuvo lugar en la vía pública, en una de las esquinas del cruce de las calles Uriburu y Rodríguez, donde la víctima se hallaba junto a un grupo de personas.

Por motivos que se desconocen, una de los presentes en ese lugar salió corriendo, mientras Milagros se desvanecía.

A partir de los registros obtenidos por cámaras de monitoreo se logró establecer que el supuesto autor del hecho ingresó a un domicilio situado en calle Alem al 1.300, a unos 300 metros de donde Milagros luchaba por su vida. Una vez allí, la Policía concretó su aprehensión.

En paralelo, durante los rastrillajes realizados por la zona del crimen, las fuerzas de seguridad hallaron sobre calle Uriburu un cuchillo.

La hipótesis es que ese utensilio habría sido el arma con la que el hombre terminó por asesinar a Milagros.

En el caso interviene la UFI N° 12 del departamento judicial de Azul desde donde se caratuló la causa como homicidio.

Por el momento, no se conoce vínculo alguno entre el supuesto agresor, identificado como Wilson Sánchez -oriundo de Misiones-, y la víctima.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alak analizó el presente y futuro de La Plata: "La Ciudad está renaciendo y vamos a hacer obras todos los días"

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

A media luz, como en el "campito", Gimnasia sumó tres puntos de oro tras vencer a los tucumanos 1 a 0

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
+ Leidas

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Emiten un alerta mundial por el incidente argentino

El pan no “leva”: crisis y alerta: caída en el consumo y en la producción

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Dólar sin domar: medidas no frenaron la suba

VIDEO. Nicoletti: “Milei es un delirio y los K son el pasado”
Últimas noticias de Policiales

San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia

Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad

La madre de los hijos de Krause incumplió la resolución judicial

El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos
La Ciudad
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
Cruzar en rojo o transitar sin VTV tiene multas de hasta $1.606.000
El pan no “leva”: crisis y alerta: caída en el consumo y en la producción
Tras casi un mes, volvió el tren a la zona de 1 y 44
Luego de la lluvia y el viento retorna el frío con mínimas muy bajas
Deportes
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Orfila culpó a la ansiedad por el segundo tiempo
Un triunfo clave para alimentar las dos tablas
Espectáculos
Jorge Rial, tras el pedido de allanamiento de Bullrich: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"
La denuncia del padre de L-Gante: “A mi hijo le comen el cerebro”
Grave denuncia de Jorge Rial por amenazas: “Lo del Falcón es fuerte”
L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"
Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa
Información General
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Alerta mundial de la OMS por el fentanilo contaminado
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla