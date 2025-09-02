En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Cruzar en rojo o transitar sin VTV tiene multas de hasta $1.606.000
Estudiantes: pone primera de cara a la seguidilla de partidos
Las lluvias agravan la crítica situación en el campo bonaerense
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
VIDEO. Alak: “Los vecinos quieren obras, vamos a seguir haciéndolas”
VIDEO. Martini: “Somos la alternativa a la polarización mentirosa”
VIDEO. Nicoletti: “Milei es un delirio y los K son el pasado”
VIDEO. De Leo: “El interior aporta muchísimo y no recibe nada”
Francisco Adorni: “Milei superó a Menem por las reformas profundas”
Atribuyen la caída en la economía bonaerense a las medidas nacionales
Sigue el revuelo por el presunto pago de sobreprecios en anteojos
Día de la Industria: de la historia a los desafíos y la transformación del sector
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
Luego de la lluvia y el viento retorna el frío con mínimas muy bajas
Desaceleró la inflación de alimentos y bebidas en la última semana de agosto
Avanzan con la limpieza de frentes y mobiliarios en la zona de Parque San Martín
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, publicó un informe con duras críticas por la desarticulación de programas de asistencia
El Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” informó que en lo que va de 2025 se registraron 164 femicidios en Argentina.
Además brindó el dato de que en el país se produce un femicidio cada 36 horas y que solo el mes de agosto hubo 15 casos, según el informe elaborado a partir del análisis de medios de comunicación entre el 1º de enero y el 31 de agosto de 2025.
La investigación revela que hubo “264 intentos de femicidio” y que “el 15 por ciento de las víctimas había realizado una denuncia”.
También precisa que “14 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad” mientras que el 42 por ciento de los homicidas eran pareja de la víctima, el 29 por ciento exnovios, y luego le sigue algún familiar o persona con grado de parentesco (9 por ciento).
Sobre las formas en las que fueron asesinadas, el informe señala que el 24,4 por ciento con armas de fuego; el 22 por ciento con arma blanca; el 19,5 por ciento con asfixia; el 13,4 por ciento a golpes y el 6,1 por ciento por quemadas. En tanto, hay un universo del 14,6 por ciento del que no se poseen datos.
Hasta el domingo 31 de agosto, 133 niños perdieron a sus madres por la violencia de género.
LE PUEDE INTERESAR
El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos
LE PUEDE INTERESAR
Lo investigan por enviar mensajes con contenidos sexuales a una nena
“Denunciamos, una vez más, el vaciamiento del Estado que impulsa esta gestión. La eliminación sistemática de programas destinados a garantizar derechos y a brindar protección a las víctimas de violencia de género no sólo desmantela las políticas de cuidado, sino que agrava mes a mes la situación de miles de mujeres y diversidades”, sostuvo el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”.
“En este marco de precarización extrema, las violencias estructurales se profundizan. Con un Estado ausente y cómplice, los femicidios no son hechos aislados, son la consecuencia de un gobierno que abandona, vulnera y condena a la muerte a mujeres y diversidades”, concluyó el informe.
Las provincias con más femicidios, según cantidad de habitantes, fueron Chaco, Salta, Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja, Jujuy y Mendoza.
En Tandil, por citar solo un ejemplo, lloran la pérdida de Milagros Quenaipe, una joven de 18 años, que falleció tras recibir una puñalada en su cuello.
El supuesto autor del crimen, un hombre de 23 años, quedó detenido horas después.
El homicidio tuvo lugar en la vía pública, en una de las esquinas del cruce de las calles Uriburu y Rodríguez, donde la víctima se hallaba junto a un grupo de personas.
Por motivos que se desconocen, una de los presentes en ese lugar salió corriendo, mientras Milagros se desvanecía.
A partir de los registros obtenidos por cámaras de monitoreo se logró establecer que el supuesto autor del hecho ingresó a un domicilio situado en calle Alem al 1.300, a unos 300 metros de donde Milagros luchaba por su vida. Una vez allí, la Policía concretó su aprehensión.
En paralelo, durante los rastrillajes realizados por la zona del crimen, las fuerzas de seguridad hallaron sobre calle Uriburu un cuchillo.
La hipótesis es que ese utensilio habría sido el arma con la que el hombre terminó por asesinar a Milagros.
En el caso interviene la UFI N° 12 del departamento judicial de Azul desde donde se caratuló la causa como homicidio.
Por el momento, no se conoce vínculo alguno entre el supuesto agresor, identificado como Wilson Sánchez -oriundo de Misiones-, y la víctima.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí