Hermoso gesto de Messi que cumplió el sueño de Luca: lo posibilitó su papá Fabián Cubero

La Selección Argentina enfrentará a Venezuela en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Monumental el jueves 4 a las 20.30. Allí, se viven momentos de mucha emoción deportiva.

Hasta la concentración en el predio de la AFA se dirigió Fabián Cubero con su hijo Luca, quien es fanático de Lionel Messi y pudo cumplir el sueño de conocerlo.

El ex capitán de Vélez logró entrar a la mencionado lugar con su hijo varón y luego de ver la concentración del seleccionado albiceleste, Luca pudo abrazar a su ídolo y sacarse una foto junto al crack.

Así, Messi, no tuvo problema en abrazar al niño de tres años, dónde a demás lo alzó para la foto. A Luca no se le borraba la sonrisa de la cara y luego, para el recuerdo, se sumaron en otra siguiente foto Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

Aunque la mamá de Luca, Mica Viciconte no formó parte del encuentro, se tomó su tiempo para compartir las fotos en sus redes. "Sueños cumplidos", tituló Mica y expresó: "Hoy Luca vivió un momento que va a guardar para siempre en su corazón. Gracias a Fabián que pudo estar en la concentración de la Selección Argentina en la AFA y conocer a sus ídolos: entre ellos Messi, De Paul y Paredes. "La sonrisa en su carita lo dice todo", cerró la mamá de Luca.