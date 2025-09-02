Hermoso gesto de Messi que cumplió el sueño de Luca: lo posibilitó su papá Fabián Cubero

Baja el dólar tras el anuncio del Gobierno que intervendrá en el mercado cambiario
Baja el dólar tras el anuncio del Gobierno que intervendrá en el mercado cambiario
Lluvia en La Plata: qué dice el pronóstico para este martes y cuándo vuelve el frío
Lo investigan por enviar mensajes con contenidos sexuales a una nena de La Plata
$10 millones: una empleada y un calesitero, por ahora los ganadores del Súper Cartonazo
El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138
Ahora sí: habilitaron la obra que desemboca en el paso a nivel de Villa Elisa y que era un caos de tránsito
Nada de Florez: el escándalo nacional cambió la agenda de Milei en Estados Unidos
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
¿Qué le pasa a Donald Trump? Una foto y un anuncio en medio de rumores sobre su salud
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
Uno por uno, los beneficios por regularizar deudas de APR: extienden el plazo
Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
A dos años de la muerte de Silvina Luna: comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki, las fotos
Luis Ventura señaló que el gran amor de Maradona fue Silvina Luna: reacciones y durísimas polémicas
Recuperaron el cuadro robado por los nazis y hay dos detenidos
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada
Cuenta DNI: los descuentos que están activos este martes 2 de septiembre 2025
La Plata: premiaron a tres escuelas bonaerenses por innovaciones tecnológicas para el agro
El pan no “leva”: crisis y alerta: caída en el consumo y en la producción
Marcelo Tinelli y Mario Pergolini: inquietante encuentro en el Teatro Colón
El "Team Lali" de La Voz Argentina tuvo su "Primer Round": quién fue eliminado y cómo quedó el equipo
Hermoso gesto de Messi que cumplió el sueño de Luca: lo posibilitó su papá Fabián Cubero
Hallaron en 13 y 62 a un joven que desapareció en la República de los Niños
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Selección Argentina enfrentará a Venezuela en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Monumental el jueves 4 a las 20.30. Allí, se viven momentos de mucha emoción deportiva.
Hasta la concentración en el predio de la AFA se dirigió Fabián Cubero con su hijo Luca, quien es fanático de Lionel Messi y pudo cumplir el sueño de conocerlo.
El ex capitán de Vélez logró entrar a la mencionado lugar con su hijo varón y luego de ver la concentración del seleccionado albiceleste, Luca pudo abrazar a su ídolo y sacarse una foto junto al crack.
Así, Messi, no tuvo problema en abrazar al niño de tres años, dónde a demás lo alzó para la foto. A Luca no se le borraba la sonrisa de la cara y luego, para el recuerdo, se sumaron en otra siguiente foto Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.
Aunque la mamá de Luca, Mica Viciconte no formó parte del encuentro, se tomó su tiempo para compartir las fotos en sus redes. "Sueños cumplidos", tituló Mica y expresó: "Hoy Luca vivió un momento que va a guardar para siempre en su corazón. Gracias a Fabián que pudo estar en la concentración de la Selección Argentina en la AFA y conocer a sus ídolos: entre ellos Messi, De Paul y Paredes. "La sonrisa en su carita lo dice todo", cerró la mamá de Luca.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí