El "Team Lali" de La Voz Argentina tuvo su "Primer Round": quién fue eliminado y cómo quedó el equipo

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
Dólar sin domar: por qué las medidas del Gobierno no frenaron la suba
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán
Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
VIDEO. De Leo: “El interior aporta muchísimo y no recibe nada”
VIDEO. Martini: “Somos la alternativa a la polarización mentirosa”
Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Cuenta DNI: los descuentos que están activos este martes 2 de septiembre 2025
Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada
Hallaron en 13 y 62 a un joven que desapareció en la República de los Niños
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Lo investigan por enviar mensajes con contenidos sexuales a una nena
Luego de la lluvia y el viento retorna el frío con mínimas muy bajas
Las lluvias agravan la crítica situación en el campo bonaerense
Uno por uno, los nuevos valores de las multas por infracciones de tránsito en la Provincia
Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. Nicoletti: “Milei es un delirio y los K son el pasado”
Francisco Adorni: “Milei superó a Menem por las reformas profundas”
Atribuyen la caída en la economía bonaerense a las medidas nacionales
Sigue el revuelo por el presunto pago de sobreprecios en anteojos
Día de la Industria: de la historia a los desafíos y la transformación del sector
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El reality de canto de Telefe inició este lunes una nueva etapa, que contó con espectaculares presentaciones y una nueva salida
Escuchar esta nota
La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arrancó anoche la nueva etapa del “Primer Round”, en donde el team de Lali Espósito fue el protagonista.
La nueva fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.
Después de las presentaciones solistas de cada artista, el coach de su equipo tendrá la difícil tarea de elegir y salvar a los tres miembros que considere más sobresalientes. En el caso de Lali, optó por Alan Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi.
Los concursantes que no sean salvados por su propio coach no estarán a salvo. Serán evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignarán un puntaje. El participante que obtenga la puntuación más baja en esta instancia quedará eliminado de la competencia.
De esta manera, el desafortunado participante que resultó el menos votado por Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti fue Nicolás Armayor.
Cómo quedó el Team Lali tras el 1° Round en La Voz Argentina 2025
LE PUEDE INTERESAR
Sorpresa y misterio; Charly y Sting anunciaron un lanzamiento conjunto: ¿será “A mi manera”?
LE PUEDE INTERESAR
“El amo del jardín”: un maestro zen cascarrabias
Alan Lez.
Iara Lombardi.
Valentino Rossi.
Jaime Muñoz.
Lola Kajt.
Giuliana Piccioni.
Rafael Morcillo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí