Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos

El "Team Lali" de La Voz Argentina tuvo su "Primer Round": quién fue eliminado y cómo quedó el equipo

El reality de canto de Telefe inició este lunes una nueva etapa, que contó con espectaculares presentaciones y una nueva salida

El "Team Lali" de La Voz Argentina tuvo su "Primer Round": quién fue eliminado y cómo quedó el equipo
2 de Septiembre de 2025 | 07:29

Escuchar esta nota

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arrancó anoche la nueva etapa del “Primer Round”, en donde el team de Lali Espósito fue el protagonista. 

La nueva fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Después de las presentaciones solistas de cada artista, el coach de su equipo tendrá la difícil tarea de elegir y salvar a los tres miembros que considere más sobresalientes. En el caso de Lali, optó por Alan Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi.

Los concursantes que no sean salvados por su propio coach no estarán a salvo. Serán evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignarán un puntaje. El participante que obtenga la puntuación más baja en esta instancia quedará eliminado de la competencia. 

De esta manera, el desafortunado participante que resultó el menos votado por Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti fue Nicolás Armayor.

Cómo quedó el Team Lali tras el 1° Round en La Voz Argentina 2025

Sorpresa y misterio; Charly y Sting anunciaron un lanzamiento conjunto: ¿será “A mi manera”?

“El amo del jardín”: un maestro zen cascarrabias

Alan Lez.
Iara Lombardi.
Valentino Rossi.
Jaime Muñoz.
Lola Kajt.
Giuliana Piccioni.
Rafael Morcillo.

