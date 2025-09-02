Hurtado jugó 61 minutos y no le aportó demasiado al equipo / Fotobaires

Gimnasia, con la victoria de ayer en el Bosque ante Atlético Tucumán (1-0), logró cortar una racha adversa de dos derrotas consecutivas en este Clausura de la Liga Profesional (1-2, Lanús y 0-1, San Martín de San Juan).

Pero además, consiguió ahuyentar los fantasmas, ya que con los tres puntos le permiten salir de los últimos puestos del Grupo B (superó por un punto justamente a los tucumanos, un rival directo), y además, alimentar el coeficiente del promedio en la tabla anual.

HURTADO, EN CANCHA

La presencia del venezolano Jan Hurtado como titular, después de dos meses de inactividad por una lesión, generó la expectativa de los hinchas.

Sin embargo, la actuación del delantero estuvo lejos de su mejor versión futbolística, ya que en los 61 minutos que permaneció dentro del campo de juego, su aporte fue muy pobre.

Se lo vio falto de fútbol, producto de la larga inactividad, impreciso en las entregas y en ofensiva, no estuvo punzante como en otra oportunidades. Quedó siempre expuesto y fue absorbido por la defensa tucumana. Por eso, el entrenador Alejandro Orfila decidió que sea reemplazado por el colombiano Alejandro Piedrahita.

EVALUARÁN A PINTADO

El lateral Juan de Dios Pintado debió ser reemplazado a falta de diez minutos, debido a un fuerte golpe que sufrió en pleno partido. En la semana será evaluado para saber si existe alguna lesión.