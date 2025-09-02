Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Deportes |CORTÓ UNA RACHA DE DOS CAÍDAS AL HILO

Gimnasia y un triunfo clave para alimentar las dos tablas: así quedó posicionado en la pelea

Gimnasia y un triunfo clave para alimentar las dos tablas: así quedó posicionado en la pelea

Hurtado jugó 61 minutos y no le aportó demasiado al equipo / Fotobaires

2 de Septiembre de 2025 | 02:39
Edición impresa

Gimnasia, con la victoria de ayer en el Bosque ante Atlético Tucumán (1-0), logró cortar una racha adversa de dos derrotas consecutivas en este Clausura de la Liga Profesional (1-2, Lanús y 0-1, San Martín de San Juan).

Pero además, consiguió ahuyentar los fantasmas, ya que con los tres puntos le permiten salir de los últimos puestos del Grupo B (superó por un punto justamente a los tucumanos, un rival directo), y además, alimentar el coeficiente del promedio en la tabla anual.

HURTADO, EN CANCHA

La presencia del venezolano Jan Hurtado como titular, después de dos meses de inactividad por una lesión, generó la expectativa de los hinchas.

Sin embargo, la actuación del delantero estuvo lejos de su mejor versión futbolística, ya que en los 61 minutos que permaneció dentro del campo de juego, su aporte fue muy pobre.

Se lo vio falto de fútbol, producto de la larga inactividad, impreciso en las entregas y en ofensiva, no estuvo punzante como en otra oportunidades. Quedó siempre expuesto y fue absorbido por la defensa tucumana. Por eso, el entrenador Alejandro Orfila decidió que sea reemplazado por el colombiano Alejandro Piedrahita.

EVALUARÁN A PINTADO

El lateral Juan de Dios Pintado debió ser reemplazado a falta de diez minutos, debido a un fuerte golpe que sufrió en pleno partido. En la semana será evaluado para saber si existe alguna lesión.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión

VIDEO. Suso y Díaz, un duelo aparte y con roja incluida

Orfila culpó a la ansiedad por el segundo tiempo
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Últimas noticias de Deportes

VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces

Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión

Casi se suspende por una falla en el tablero de luces

Orfila culpó a la ansiedad por el segundo tiempo
La Ciudad
En La Plata, con paraguas en mano este martes por posibles lluvias
Cuenta DNI: los descuentos que están activos este martes 2 de septiembre 2025
Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
Uno por uno, los nuevos valores de las multas por infracciones de tránsito en la Provincia
Policiales
San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas
El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos
Espectáculos
El "Team Lali" de La Voz Argentina tuvo su "Primer Round": quién fue eliminado y cómo quedó el equipo
Sorpresa y misterio; Charly y Sting anunciaron un lanzamiento conjunto: ¿será “A mi manera”?
“El amo del jardín”: un maestro zen cascarrabias
“Lobo, pieza perdida”: entre la tierra y el agua, un recorrido íntimo y sensorial
Moria, al ataque: “Majul es un mendigo de mi fama”
Política y Economía
ARBA amplió el monto para tramitar la demanda exprés online: de cuánto es el tope
Dólar sin domar: por qué las medidas del Gobierno no frenaron la suba
Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
El fracaso libertario en Corrientes revivió interna
¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla