Marcelo Tinelli y Mario Pergolini: inquietante encuentro en el Teatro Colón

Sucedió en el Teatro Colón. Mario Pergolini, conductor de El Trece, y Marcelo Tinelli, histórico del mismo canal, se cruzaron, después de una eterna grieta entre ambos durante los últimos años. Se captó el momento en el que estaban hablando y se los notó tensos.

Así, Marcelo Tinelli le estaba contando a Mario Pergolini una conversación que parece haber tenido con otra persona sobre él: "Me dice: 'Él dijo que estaba muerta la televisión' y yo le contesto: 'Está bien todos cambiamos'. 'Él habla de que la está reviviendo', me dice y yo le digo: 'No sé si la está reviviendo, pero está en la tele'". Por su parte, el conductor de "Otro día perdido" lo miraba atento con una risa claramente incómoda.

Cuando notaron que los estaban filmando, se taparon la boca y Mario Pergolini expresó: "Vamos a hablar como los jugadores" y Tinelli deslizó: "Como no me invita al programa..." "La verdad que no sé si voy a ir", expresó Marcelo sobre "Otro día perdido". Mientras que, el conductor de El Trece, se desligó del tema: "No lo invitaron. Yo no manejo la agenda".

Para finalizar, Mario Pergolini aprovechó para contar una anécdota de su pasado: "Tengo que decir que él me invitaba a sus aperturas y yo le decía que no porque no era el momento". Marcelo Tinelli le contestó: "Si no voy, no es un pase de factura, jamás. Yo tengo la mejor con él, más allá de todo", cerró Tinelli.