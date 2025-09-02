Marcelo Tinelli y Mario Pergolini: inquietante encuentro en el Teatro Colón

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
Dólar sin domar: por qué las medidas del Gobierno no frenaron la suba
Gimnasia y un triunfo clave para alimentar las dos tablas: así quedó posicionado en la pelea
Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
VIDEO. De Leo: “El interior aporta muchísimo y no recibe nada”
VIDEO. Martini: “Somos la alternativa a la polarización mentirosa”
Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira
En La Plata, con paraguas en mano este martes por posibles lluvias
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada
El "Team Lali" de La Voz Argentina tuvo su "Primer Round": quién fue eliminado y cómo quedó el equipo
Cuenta DNI: los descuentos que están activos este martes 2 de septiembre 2025
Hallaron en 13 y 62 a un joven que desapareció en la República de los Niños
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Lo investigan por enviar mensajes con contenidos sexuales a una nena
ARBA amplió el monto para tramitar la demanda exprés online: de cuánto es el tope
Las lluvias agravan la crítica situación en el campo bonaerense
Uno por uno, los nuevos valores de las multas por infracciones de tránsito en la Provincia
Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. Nicoletti: “Milei es un delirio y los K son el pasado”
Francisco Adorni: “Milei superó a Menem por las reformas profundas”
Atribuyen la caída en la economía bonaerense a las medidas nacionales
Sigue el revuelo por el presunto pago de sobreprecios en anteojos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Sucedió en el Teatro Colón. Mario Pergolini, conductor de El Trece, y Marcelo Tinelli, histórico del mismo canal, se cruzaron, después de una eterna grieta entre ambos durante los últimos años. Se captó el momento en el que estaban hablando y se los notó tensos.
Así, Marcelo Tinelli le estaba contando a Mario Pergolini una conversación que parece haber tenido con otra persona sobre él: "Me dice: 'Él dijo que estaba muerta la televisión' y yo le contesto: 'Está bien todos cambiamos'. 'Él habla de que la está reviviendo', me dice y yo le digo: 'No sé si la está reviviendo, pero está en la tele'". Por su parte, el conductor de "Otro día perdido" lo miraba atento con una risa claramente incómoda.
Cuando notaron que los estaban filmando, se taparon la boca y Mario Pergolini expresó: "Vamos a hablar como los jugadores" y Tinelli deslizó: "Como no me invita al programa..." "La verdad que no sé si voy a ir", expresó Marcelo sobre "Otro día perdido". Mientras que, el conductor de El Trece, se desligó del tema: "No lo invitaron. Yo no manejo la agenda".
Para finalizar, Mario Pergolini aprovechó para contar una anécdota de su pasado: "Tengo que decir que él me invitaba a sus aperturas y yo le decía que no porque no era el momento". Marcelo Tinelli le contestó: "Si no voy, no es un pase de factura, jamás. Yo tengo la mejor con él, más allá de todo", cerró Tinelli.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí