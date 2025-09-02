Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos |Histórica grieta

Marcelo Tinelli y Mario Pergolini: inquietante encuentro en el Teatro Colón

Marcelo Tinelli y Mario Pergolini: inquietante encuentro en el Teatro Colón
2 de Septiembre de 2025 | 08:08

Escuchar esta nota

Sucedió en el Teatro Colón. Mario Pergolini, conductor de El Trece, y Marcelo Tinelli, histórico del mismo canal, se cruzaron, después de una eterna grieta entre ambos durante los últimos años. Se captó el momento en el que estaban hablando y se los notó tensos.

Así, Marcelo Tinelli le estaba contando a Mario Pergolini una conversación que parece haber tenido con otra persona sobre él: "Me dice: 'Él dijo que estaba muerta la televisión' y yo le contesto: 'Está bien todos cambiamos'. 'Él habla de que la está reviviendo', me dice y yo le digo: 'No sé si la está reviviendo, pero está en la tele'". Por su parte, el conductor de "Otro día perdido" lo miraba atento con una risa claramente incómoda.

Cuando notaron que los estaban filmando, se taparon la boca y Mario Pergolini expresó: "Vamos a hablar como los jugadores" y Tinelli deslizó: "Como no me invita al programa..." "La verdad que no sé si voy a ir", expresó Marcelo sobre "Otro día perdido". Mientras que, el conductor de El Trece, se desligó del tema: "No lo invitaron. Yo no manejo la agenda".

Para finalizar, Mario Pergolini aprovechó para contar una anécdota de su pasado: "Tengo que decir que él me invitaba a sus aperturas y yo le decía que no porque no era el momento". Marcelo Tinelli le contestó: "Si no voy, no es un pase de factura, jamás. Yo tengo la mejor con él, más allá de todo", cerró Tinelli. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

Identifican a barras por incidentes en el Bosque
Últimas noticias de Espectáculos

El "Team Lali" de La Voz Argentina tuvo su "Primer Round": quién fue eliminado y cómo quedó el equipo

Sorpresa y misterio; Charly y Sting anunciaron un lanzamiento conjunto: ¿será “A mi manera”?

“El amo del jardín”: un maestro zen cascarrabias

“Lobo, pieza perdida”: entre la tierra y el agua, un recorrido íntimo y sensorial
La Ciudad
En La Plata, con paraguas en mano este martes por posibles lluvias
Cuenta DNI: los descuentos que están activos este martes 2 de septiembre 2025
Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
Uno por uno, los nuevos valores de las multas por infracciones de tránsito en la Provincia
Deportes
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Orfila culpó a la ansiedad por el segundo tiempo
Gimnasia y un triunfo clave para alimentar las dos tablas: así quedó posicionado en la pelea
Policiales
San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas
El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos
Información General
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla