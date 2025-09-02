ARBA amplió el monto para tramitar la demanda exprés online: de cuánto es el tope

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
La medida fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, se amplió en un 250% el monto para la presentación de la demanda exprés online de repetición de saldos a favor (SAF), que pasó de $1.000.000 a $3.500.000.
Con esta decisión, más del 95% de quienes poseen saldos a favor acumulados podrán solicitar su devolución a través de esta vía digital, que garantiza un proceso ágil, transparente y sin trámites burocráticos. Para quienes cumplan con los requisitos formales, el reintegro se efectivizará en un plazo de menos de 72 horas hábiles, otorgando rapidez y previsibilidad al sector privado.
El cambio permitirá que cerca de la mitad de las demandas de repetición se resuelvan automáticamente. Al inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, menos del 30% se tramitaba de este modo. Hoy, gracias a la digitalización y modernización, el procedimiento se consolidó como un canal central de devolución.
La medida forma parte del paquete de iniciativas orientadas a simplificar trámites, reducir la carga tributaria y devolver liquidez a las empresas y contribuyentes cumplidores.
Esta decisión se suma a un conjunto de medidas que buscan reordenar el esquema tributario y favorecer a quienes cumplen, como la digitalización de comprobantes de retención, la inscripción automática y depuración de agentes de recaudación, la simplificación para pymes y profesionales, y la implementación del régimen de Saldos a Favor Cero (SAF 0), que asegura que las y los contribuyentes no acumulen créditos innecesarios con el fisco y dispongan de mayor liquidez para la producción y el empleo.
El Director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó: “Cuando asumió Axel Kicillof, los saldos a favor acumulados representaban más de tres meses de impuesto declarado, producto de años de una lógica que castigaba la formalización. Hoy ese indicador se redujo a 0,9, lo que significó devolver más de un billón de pesos en capital de trabajo al sector privado”.
“Lo cierto es que, cuando asumimos, la recaudación se sostenía principalmente en las retenciones bancarias. Hoy, en cambio, el canal central son los pagos directos. Con el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos logramos excluir a más de 1,3 millones de contribuyentes de todos los regímenes de retenciones, y con el nuevo régimen para buenos cumplidores profundizamos ese mismo camino”, concluyó Girard.
