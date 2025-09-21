Boca pasó de ganar por dos goles a empatar 2 a 2 con Central Córdoba (SE)

Boca empató 2 a 2 con Central Córdoba en La Bombonera, en un duelo que reunió a dos equipos que buscaban el liderazgo de la Zona A del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. El árbitro del juego fue Yael Falcón Pérez.

En los primeros minutos del partido jugado en Santiago del Estero, Boca mostró una clara superioridad sobre Central Córdoba y generó varias situaciones de gol que no pudo concretar. Desde el inicio, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo se adueñó de la pelota y buscó imponer condiciones, mientras que el local apostó al contragolpe.

La primera gran chance llegó a los 13 minutos, cuando Milton Giménez quedó mano a mano y exigió a César Aguerre, que respondió con firmeza. El arquero volvió a lucirse poco después, primero al despejar un potente cabezazo de Giménez y luego al tapar un remate de Carlos Palacios, que casi abre el marcador para los de la Ribera.

El dominio de Boca se acentuó con el correr del juego. Merentiel estuvo cerca en dos oportunidades: a los 25 minutos, tras una buena jugada colectiva iniciada por Paredes y Giménez, y luego a los 28, con un cabezazo en soledad que se fue desviado. También Di Lollo ganó de arriba en un córner, aunque su intento no encontró arco.

La más clara de la primera etapa llegó a los 36 minutos, cuando Palacios probó desde el vértice del área y la pelota salió apenas desviada.

En 41 minutos del primer tiempo llegó la apertura del marcador para Boca. Milton Giménez bajó un córner y en el rebote, Rodrigo Battaglia le ganó la posición a Galván y convirtió el quinto gol en 29 partidos con la camiseta xeneize. El mediocampista, es el goleador del equipo en el torneo con tres conquistas y de la era Russo, con 4.

Ya en el segundo tiempo, a los 3 minutos, Leandro Paredes probó de media distancia y, otra vez, el arquero Aguerre respondió atento con los puños, y en el rebote casi convierte Miguel Merentiel, con Milton Giménez acechando.

Tras una excelente jugada colectiva, con varios chiches de Leandro Paredes, Miguel Merentiel recibió un mal rechazo defensivo de Central Córdoba y definió solo casi en el punto penal para el segundo de Boca.

Minutos después, llegó el gol del descuento de Florentin. En una acción de varios rebotes y con pelotazos aéreos, el paraguayo le ganó de cabeza a Battaglia y descontó.

A los 37 minutos del complemento, el exmediocampista de Estudiantes, Iván Gómez, capturó un rebote en la puerta del área y clavó un derechazo en el ángulo, inatajable para Agustín Marchesín.

Formaciones de Boca vs Central Córdoba:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, Matías Perelló, Iván Gómez; Matías Godoy y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: La Bombonera.