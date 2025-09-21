Yuyito González habló como nunca de lo que fue su noviazgo con Javier Milei

Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
La actriz y conductora contó detalles inéditos de su relación y reveló por qué cortó con el presidente.
Escuchar esta nota
Yuyito González fue una de las invitadas de lujo a la ‘mesaza’ de Mirtha Legrand de este sábado y habló como nunca de lo que fue su relación con Javier Milei.
Tras contar que hoy en día no está enamorada, aclaró: “En este momento de mi vida no, pero he estado enamorada. Con Javier lo pasé muy bien y los dos estuvimos muy enamorados, él también”.
“Duró hasta que en algún momento tuvimos algunas cuestiones de pareja en donde nos agarramos y medio que después no pudimos arreglarnos. El tiempo pasó y después yo no sé qué dije en mi programa pero él me habló y ahí como que retomamos la relación pero desde otro lado, no desde el amor. Ahora tenemos un vínculo esporádico, pero no es que hablamos todos los días ni mucho menos”, reflexionó Yuyito.
Y agregó: “A mí lo que más me importa en cualquier relación es tener paz, no tener rencores pendientes en cuanto a broncas. Vivo así con todo. Creo que ahora que pudimos arreglar eso está todo bien”.
Consultada por Mirtha Legrand sobre los motivos por los que se separaron, Yuyito ahondó: “Fueron más que nada cuestiones de pareja. Ninguno de los dos es fácil porque la verdad es que tenemos dos personalidades muy fuertes. Ninguno de los dos, lo digo por mí, perdón Javi, tiene mucha experiencia en la pareja, entonces cuando algo no me cerró reaccioné fuerte. La verdad es que yo soy bastante brava también”.
“Soy una mujer tranquila, pero tengo muchas convicciones respecto a las cosas que quiero para mí y cuando veo que de alguna manera eso no se cumple sale otro aspecto de mi personalidad a la luz”, informó sobre las discrepancias que tuvo con Milei.
Tras negar que no hubo falta de amor, Yuyito aclaró que ni ella ni su ex pudieron sortear las discusiones que tenían de la manera correcta. “Tampoco es fácil la vida del presidente, no es como ir y pelearte con tu novio de cualquier otra profesión. Tampoco hubo terceros en discordia, como dijeron con Fátima. Fueron cosas de pareja”, enfatizó.
“Yo hoy tengo como el sentimiento anestesiado. Cuando se dio vuelta la página tomé otra actitud, más saludable para mí, que es aceptar las cosas como son. Yo soy una mujer de fe, así que creo que Dios me pone y me saca de lugares según el momento. Con eso yo ya estoy tranquila”, concluyó la mediática, sincera.
