Día de la Primavera lluvioso y sin picnic al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

21 de Septiembre de 2025 | 07:29

Día de la Primavera lluvioso y sin picnic al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
21 de Septiembre de 2025 | 07:29

Escuchar esta nota

Llegó la primavera con clima inestable a La Plata y alrededores, junto a un leve descenso térmico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo con lluvias aisladas en la madrugada, mejorando desde la mañana nublado durante el resto del día y pasando a mayormente nublado en la noche. 

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 11 grados de mínima y 16 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

Para el lunes también se espera buen clima, con cielo algo nublado en la mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 8 y 19 grados.

El martes se mantendría el buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado para la tarde y noche; y marcas térmicas de entre 6 y 19 grados. 

