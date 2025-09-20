Se agrandó el escándalo: ya son estaciones con videos "humorísticos" de mujeres secuestradas

Dos estaciones de servicio se encuentra en el centro de la polémica y el repudio en redes sociales tras la viralización de una publicidad con un mensaje misógino que simulaba el secuestro de una "mujer de marketing" metida en una bolsa de basura.

El último caso fue en una YPF en Marcos Juárez. El contenido de la publicidad, que circuló ampliamente en redes, mostraba una escena donde, en un supuesto tono de humor, se hacía referencia a "deshacerse" de una "mujer de marketing" introduciéndola en una bolsa de basura. Este tipo de representación trivializa la violencia contra las mujeres y refuerza estereotipos dañinos y peligrosos.

El caso evoca el reciente escándalo de una estación Shell de Crespo, Entre Ríos, donde una publicidad similar generó un repudio masivo y obligó a la empresa a pedir disculpas públicas.

Esta "publicidad" es de la empresa Shell Crespo de Erich Wagner y Cia S.R.L de Entre Ríos. Dos tipos que secuestran a una mujer, la meten en una bolsa de basura y toman mate. Ojalá nadie nunca más cargue combustible en esa empresa. pic.twitter.com/NOU0nKUB96 — 🩷𝗜𝗻𝗴𝗿𝗶𝗱 𝗕𝗲𝗰𝗸 🩷⭐️⭐️⭐️ (@soyingridbeck) September 20, 2025