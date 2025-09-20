Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se agrandó el escándalo: ya son estaciones con videos "humorísticos" de mujeres secuestradas

Se agrandó el escándalo: ya son estaciones con videos "humorísticos" de mujeres secuestradas
20 de Septiembre de 2025

Escuchar esta nota

Dos estaciones de servicio  se encuentra en el centro de la polémica y el repudio en redes sociales tras la viralización de una publicidad con un mensaje misógino que simulaba el secuestro de una "mujer de marketing" metida en una bolsa de basura.

El último caso fue en una YPF en Marcos Juárez. El contenido de la publicidad, que circuló ampliamente en redes, mostraba una escena donde, en un supuesto tono de humor, se hacía referencia a "deshacerse" de una "mujer de marketing" introduciéndola en una bolsa de basura. Este tipo de representación trivializa la violencia contra las mujeres y refuerza estereotipos dañinos y peligrosos.

El caso evoca el reciente escándalo de una estación Shell de Crespo, Entre Ríos, donde una publicidad similar generó un repudio masivo y obligó a la empresa a pedir disculpas públicas.

 

