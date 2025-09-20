La Plata en guardia por tormentas severas: rige alerta naranja y a qué hora llega "lo peor"
VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban
Al mal tiempo, música, cine, teatro y más: la agenda de espectáculos más completa de La Plata
¿Viene para La Plata? Impresionante caída de granizo en Chascomús: "Todo blanco, como si hubiese nevado"
"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
Escenas de película | Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos en la madrugada
Cruzada solidaria por Fran, un joven platense con autismo que necesita un costoso estudio para tratarse de cáncer
VIDEO.- Colapinto tras el golpazo: de "me desconcentró Gasly" a "prefiero chocar yendo rápido que ir lento"
"¿Sos pelot..."? Furioso dejó un cartel de un vecino por un auto mal estacionado en La Plata
Los 48 rehenes: las fotos y la provocación de Hamás a Israel
Noche de película en La Plata: robo comando, persecución y un auto con pedido de secuestro
Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes
Cristina Kirchner publicó otro "Che Milei" furibundo: "¡Qué olor a default!"
El platense Etcheverry ganó y avanzó a cuartos en ATP 250 de China
Impresionante choque en cadena y fatal en el puente que une Chaco y Corrientes
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia vs Riestra
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas
“Uno de los momentos más difíciles”: el angustiante posteo de “Camilota” por su hermano Thiago Medina
Menores rompieron la cerradura y entraron a un edificio de La Loma
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
Especial primavera y 20% de reintegro con Modo: las ofertas en El Nene
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
“No se tenía conciencia”: Gastón Soffritti profundizó sobre el polémico episodio con Cris Morena
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El fenómeno meteorológico produjo abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente y fuertes ráfagas de viento. Sorprendió el tamaño de las piedras caídas.
Escuchar esta nota
Una intensa tormenta se desató en la madrugada de este sábado en la ciudad de Santa Rosa y otras áreas de la provincia de La Pampa, causando sorpresa entre los habitantes por el tamaño del granizo caído. El fenómeno meteorológico se registró con mayor fuerza alrededor de las 5:30, cuando a un fuerte chaparrón se le sumó la caída de piedras de gran tamaño.
Según informaron fuentes locales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas de nivel naranja y amarillo que abarcaban distintos departamentos de La Pampa. La alerta naranja afectó a Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán, mientras que la alerta amarilla se mantuvo para Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Caleu Caleu, Hucal, Curacó y Lihuel Calel.
El comunicado oficial del SMN indicó que, para las zonas con alerta naranja, las tormentas se presentaban "acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h". En cuanto a la precipitación acumulada, se previó un valor "entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".
😱❄️— Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) September 20, 2025
Histórica granizada en Santa Rosa (La Pampa) hace unas horas. pic.twitter.com/IkPobH09yJ
LE PUEDE INTERESAR
¿Viene para La Plata? Impresionante caída de granizo en Chascomús: "Todo blanco, como si hubiese nevado"
LE PUEDE INTERESAR
Protección del mar: logran un acuerdo internacional
#URGENTE | Locura de granizada en Santa Rosa, La Pampa. La cantidad de hielo que quedó en la calle es difícil de remover.— Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) September 20, 2025
Se siguen desarrollando tormentas severas en la zona, moviéndose al Oeste de la provincia de Buenos Aires pic.twitter.com/qCkOFIRLDJ
sss
.— ️😺MARCELO💛🇦🇷 (@Marcelo_MM2023) September 20, 2025
[ AHORA ]
SANTA ROSA, LA PAMPA
🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊
. pic.twitter.com/zRIPLBOXZk
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí