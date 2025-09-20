Escenas de película | Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos en la madrugada

Una intensa tormenta se desató en la madrugada de este sábado en la ciudad de Santa Rosa y otras áreas de la provincia de La Pampa, causando sorpresa entre los habitantes por el tamaño del granizo caído. El fenómeno meteorológico se registró con mayor fuerza alrededor de las 5:30, cuando a un fuerte chaparrón se le sumó la caída de piedras de gran tamaño.

Según informaron fuentes locales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas de nivel naranja y amarillo que abarcaban distintos departamentos de La Pampa. La alerta naranja afectó a Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán, mientras que la alerta amarilla se mantuvo para Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Caleu Caleu, Hucal, Curacó y Lihuel Calel.

El comunicado oficial del SMN indicó que, para las zonas con alerta naranja, las tormentas se presentaban "acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h". En cuanto a la precipitación acumulada, se previó un valor "entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

😱❄️

Histórica granizada en Santa Rosa (La Pampa) hace unas horas. pic.twitter.com/IkPobH09yJ — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) September 20, 2025

#URGENTE | Locura de granizada en Santa Rosa, La Pampa. La cantidad de hielo que quedó en la calle es difícil de remover.



Se siguen desarrollando tormentas severas en la zona, moviéndose al Oeste de la provincia de Buenos Aires pic.twitter.com/qCkOFIRLDJ — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) September 20, 2025

sss