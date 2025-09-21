Siguen las transparencias: el reinado del efecto “naked dress” en las alfombras rojas

La moda vuelve a demostrar que la audacia tiene un lugar privilegiado en las grandes citas. En los últimos meses, las principales alfombras rojas del mundo se llenaron de vestidos etéreos, paneles de tul y bordados apenas insinuantes que dejan poco a la imaginación. Las transparencias, lejos de ser una novedad pasajera, se consolidan como una declaración de estilo: las celebridades quieren mostrarse libres, seguras y dueñas de su imagen.

Lo que comenzó hace años con tímidos recortes laterales hoy se despliega en vestidos completos, capas vaporosas y faldas que juegan con la luz. Diseñadores de renombre como Valentino, Dior o Mugler apuestan por tejidos translúcidos que revelan la silueta, mientras que las estilistas perfeccionan la fórmula para que el resultado sea sexy sin perder sofisticación. Las capas de organza, los cuerpos de encaje y los brillos metalizados aportan movimiento y evitan la simpleza del “todo a la vista”.

En la última entrega de premios, figuras como Zendaya, Dakota Jhonson, Charlene Theron o Margot Robby reafirmaron la vigencia de esta estética con vestidos que combinan cortes geométricos, transparencias estratégicas y detalles de alta costura. La clave está en el balance: una falda translúcida se acompaña de un corsé estructurado, un escote profundo se equilibra con mangas largas, y los colores neutros –negro, nude, blanco perla– resaltan la delicadeza del diseño.

Detrás de cada look hay un mensaje que va más allá de la moda. Las celebridades utilizan estas elecciones para desafiar normas, celebrar la diversidad de cuerpos y reivindicar la confianza personal.

En tiempos de redes sociales, donde cada ángulo es captado y compartido al instante, la transparencia también funciona como símbolo de autenticidad: nada que ocultar, todo para mostrar.

La tendencia no se limita a los grandes eventos. Pasarelas de temporada, editoriales de moda y colecciones prêt-à-porter incorporan tejidos livianos y superposiciones que permiten trasladar la idea a la calle de manera sutil: blusas de gasa sobre bralettes, vestidos de red sobre pantalones o faldas de tul combinadas con camisetas básicas.

Así, las transparencias confirman su lugar en el podio de las tendencias más fuertes. Lejos de ser un simple recurso provocador, se transforman en una herramienta de empoderamiento que invita a jugar, experimentar y celebrar el propio cuerpo. En cada alfombra roja, las famosas dictan sentencia: la piel seguirá brillando, delicadamente cubierta, en cada paso de la moda.