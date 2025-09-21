Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Temas |UNA REINTERPRETACIÓN FRESCA Y FEMENINA DEL TRAJE CLÁSICO

El nuevo sastre: el chaleco se roba la escena de la primavera

Los conjuntos de tres piezas con chaleco se consolidan como la tendencia más elegante de la temporada. Una forma de actualizar el sastre con un aire relajado y contemporáneo

21 de Septiembre de 2025 | 04:50
La sastrería siempre ha sido sinónimo de elegancia y poder, pero esta primavera el traje clásico encuentra un nuevo aliado: el chaleco. La pieza que durante décadas estuvo reservada al armario masculino regresa renovada para convertirse en la protagonista de los looks femeninos, aportando sofisticación y frescura a la vez.

Diseñadores de distintas latitudes coincidieron en llevar el sastre a un terreno más ligero, acorde a la temporada. Así, los trajes de lino, algodón y mezclas frescas se presentan en tonalidades claras -blanco, arena, gris perla, celeste- y se combinan con chalecos de corte minimalista. El resultado: conjuntos que mantienen el aire formal de la sastrería, pero que a la vez transmiten modernidad y comodidad.

El chaleco, usado como prenda central, funciona de múltiples formas. Para quienes buscan un look más atrevido, se lleva directamente sobre la piel, reemplazando la camisa tradicional y jugando con escotes profundos. En cambio, quienes prefieren un estilo más discreto pueden combinarlo con camisetas básicas o blusas de seda, logrando un efecto elegante sin rigidez.

Las versiones cropped de chalecos son otra novedad, ideales para acompañar pantalones de tiro alto y sumar un guiño juvenil al traje sastre. También se imponen los modelos largos, que estilizan la silueta y permiten jugar con cinturones marcando la cintura. De día, los chalecos combinados con pantalones amplios o bermudas crean un look fresco y urbano; de noche, acompañados por tacones y accesorios metálicos, alcanzan un nivel de sofisticación indiscutible.

Más allá de su estética, el auge del chaleco responde a la búsqueda de versatilidad. Una misma prenda puede integrarse en un traje completo o funcionar de manera independiente con jeans, faldas o shorts, multiplicando opciones en el guardarropa.

Esta primavera, la sastrería se despoja de rigideces y se abre al juego. Los trajes con chalecos son la prueba de que lo clásico puede reinventarse sin perder su esencia, ofreciendo una alternativa fresca, femenina y poderosa. Una invitación a llevar el traje a otro nivel.

