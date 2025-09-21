El nuevo sastre: el chaleco se roba la escena de la primavera

La sastrería siempre ha sido sinónimo de elegancia y poder, pero esta primavera el traje clásico encuentra un nuevo aliado: el chaleco. La pieza que durante décadas estuvo reservada al armario masculino regresa renovada para convertirse en la protagonista de los looks femeninos, aportando sofisticación y frescura a la vez.

Diseñadores de distintas latitudes coincidieron en llevar el sastre a un terreno más ligero, acorde a la temporada. Así, los trajes de lino, algodón y mezclas frescas se presentan en tonalidades claras -blanco, arena, gris perla, celeste- y se combinan con chalecos de corte minimalista. El resultado: conjuntos que mantienen el aire formal de la sastrería, pero que a la vez transmiten modernidad y comodidad.

El chaleco, usado como prenda central, funciona de múltiples formas. Para quienes buscan un look más atrevido, se lleva directamente sobre la piel, reemplazando la camisa tradicional y jugando con escotes profundos. En cambio, quienes prefieren un estilo más discreto pueden combinarlo con camisetas básicas o blusas de seda, logrando un efecto elegante sin rigidez.

Las versiones cropped de chalecos son otra novedad, ideales para acompañar pantalones de tiro alto y sumar un guiño juvenil al traje sastre. También se imponen los modelos largos, que estilizan la silueta y permiten jugar con cinturones marcando la cintura. De día, los chalecos combinados con pantalones amplios o bermudas crean un look fresco y urbano; de noche, acompañados por tacones y accesorios metálicos, alcanzan un nivel de sofisticación indiscutible.

Más allá de su estética, el auge del chaleco responde a la búsqueda de versatilidad. Una misma prenda puede integrarse en un traje completo o funcionar de manera independiente con jeans, faldas o shorts, multiplicando opciones en el guardarropa.

Esta primavera, la sastrería se despoja de rigideces y se abre al juego. Los trajes con chalecos son la prueba de que lo clásico puede reinventarse sin perder su esencia, ofreciendo una alternativa fresca, femenina y poderosa. Una invitación a llevar el traje a otro nivel.