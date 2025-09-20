Este domingo comprá EL DIA y ganate una cena o entradas para ir al cine

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio
Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
La Plata en guardia por tormentas severas: rige alerta naranja y a qué hora llega "lo peor"
VIDEO. Más que cargoso... La reacción de Evangelina Anderson al querer ser besada "de prepo" por Eros Ramazzotti
Al mal tiempo, música, cine, teatro y más: la agenda de espectáculos más completa de La Plata
VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban
¿Viene para La Plata? Impresionante caída de granizo en Chascomús: "Todo blanco, como si hubiese nevado"
"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
Se agrandó el escándalo: ya son estaciones con videos "humorísticos" de mujeres secuestradas
Escenas de película | Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos en la madrugada
Alexis Castro: “Flamengo tiene una jerarquía increíble, pero demostramos pelearle de igual a igual"
Cruzada solidaria por Fran, un joven platense con autismo que necesita un costoso estudio para tratarse de cáncer
"¿Sos pelot..."? Furioso dejó un cartel de un vecino por un auto mal estacionado en La Plata
VIDEO.- Colapinto tras el golpazo: de "me desconcentró Gasly" a "prefiero chocar yendo rápido que ir lento"
La movida de Putin: Rusia relanza su propaganda de los “valores tradicionales”
Los 48 rehenes: las fotos y la provocación de Hamás a Israel
Noche de película en La Plata: robo comando, persecución y un auto con pedido de secuestro
Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes
Cristina Kirchner publicó otro "Che Milei" furibundo: "¡Qué olor a default!"
El platense Etcheverry ganó y avanzó a cuartos en ATP 250 de China
Impresionante choque en cadena y fatal en el puente que une Chaco y Corrientes
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia vs Riestra
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas
“Uno de los momentos más difíciles”: el angustiante posteo de “Camilota” por su hermano Thiago Medina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La edición de EL DIA de este domingo tiene otro condimento más para ir comprarla. Atención, quienes adquieran el ejemplar impreso en el puesto ubicado en 520 y 167 (Melchor Romero), participarán de dos sorteos:
*Dos entradas para ir al CINE o
* Una cena para dos personas (pizza + cervezas) en TOM (Diagonal 74 entre 48 y 11).
LE PUEDE INTERESAR
"¿Sos pelot..."? Furioso dejó un cartel de un vecino por un auto mal estacionado en La Plata
- - - -
Buscá y guardá el cupón para participar por el auto o los 20 millones
A partir de octubre, quienes ganen el Cartonazo (al acertar los 15 números -entre los que se irán publicando en EL DIA entre el viernes y el martes-) y además presenten cinco cupones distintos publicados los días domingo, recibirán un premio extra que puede cambiarles la vida: un auto 0 km (Renault Kwid) o la suma de 20 millones de pesos.
Este domingo 21 de septiembre no será la excepción y por eso los lectores de EL DIA podrán conseguir, con la edición impresa, el cupón para participar por el gran premio del Renault Kwid.
Pero eso no es todo. Cada semana habrá también premios por línea, que se sumarán a la chance de llevarse millones de pesos. De esta manera, el juego amplía su propuesta, multiplica oportunidades y se consolida como una gran atracción para los lectores de EL DIA.
Participar es gratuito, basta con pedir el cartón con el diario de los jueves y juntar los cupones dominicales para tener más posibilidades de ganar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí