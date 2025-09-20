Este domingo comprá EL DIA y ganate una cena o entradas para ir al cine

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

20 de Septiembre de 2025 | 20:37

La edición de EL DIA de este domingo tiene otro condimento más para ir comprarla. Atención, quienes adquieran el ejemplar impreso en el puesto ubicado en 520 y 167 (Melchor Romero), participarán de dos sorteos:

*Dos entradas para ir al CINE o

* Una cena para dos personas (pizza + cervezas) en TOM (Diagonal 74 entre 48 y 11).

A partir de octubre, quienes ganen el Cartonazo (al acertar los 15 números -entre los que se irán publicando en EL DIA entre el viernes y el martes-) y además presenten cinco cupones distintos publicados los días domingo, recibirán un premio extra que puede cambiarles la vida: un auto 0 km (Renault Kwid) o la suma de 20 millones de pesos.

Este domingo 21 de septiembre no será la excepción y por eso los lectores de EL DIA podrán conseguir, con la edición impresa, el cupón para participar por el gran premio del Renault Kwid.

Pero eso no es todo. Cada semana habrá también premios por línea, que se sumarán a la chance de llevarse millones de pesos. De esta manera, el juego amplía su propuesta, multiplica oportunidades y se consolida como una gran atracción para los lectores de EL DIA.

Participar es gratuito, basta con pedir el cartón con el diario de los jueves y juntar los cupones dominicales para tener más posibilidades de ganar. 

 

 

