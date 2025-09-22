¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina?: el posteo que revolucionó las redes y esperanza a los fans

Una publicación reciente en la cuenta oficial de Instagram de los Rolling Stones despertó expectativas entre los fanáticos nacionales, al sugerir que la legendaria banda británica podría retornar al país en 2026. Aunque aún no hay confirmación oficial, el indicio generó fuerte repercusión en redes y medios especializados.

El rumor cobró fuerza porque el posteo utiliza un juego visual y simbólico que muchos interpretan como una señal para los seguidores argentinos. De confirmarse, sería el regreso de la banda tras varios años sin presentarse en territorio argentino, lo que representa una noticia esperada para quienes siguen su música desde siempre.

Por ahora, no hay fecha ni lugar confirmado, ni tampoco detalles sobre la gira, entradas o producciones locales asociadas. Algunas fuentes eventuales apuntan a que podría tratarse de una escala dentro de una gira sudamericana más amplia, aunque todo está en etapa de especulación y ningún promotor local ha emitido un anuncio firme.

Mientras tanto, los fanáticos quedaron a la expectativa. Si se confirma, será uno de los grandes regresos dentro de la agenda de conciertos internacionales para el próximo año en el país.

"COMO MI AMOR", "De ilusiones vivimos!! 😂 vamos q los hacemos venir!! Jeje", "AYYYY.... AHORRANDO EN 3, 2, 1!" e "increíble como un país puede perder la cordura con un simple video", fueron algunos de los comentarios que los fans fueron escribiendo en el posteo que acumuló miles y miles de likes en Instagram y X, antes Twitter.