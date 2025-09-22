Balón de Oro 2025: uno por uno, todos los ganadores y los premios de la gala

El francés Ousmane Dembélé se llevó el Balón de Oro 2025, el campeón de la Champions League con el PSG se consagró como el mejor jugador de la temporada ante su gente. De esta forma, el español Lamine Yamal, jugador del Barcelona, quedó como el segundo mejor futbolista. Por otro lado, la mediocampista del Barcelona Aitana Bonmatí, ya galardonada en 2023 y 2024, conquistó su tercer Balón de Oro consecutivo.

el trofeo kopa fue para Lamine

El delantero español del FC Barcelona, Lamine Yamal, candidato también al Balón de Oro, fue galardonado este lunes con el trofeo Raymond Kopa de mejor joven de la temporada 2024-2025, una recompensa que ya había cosechado el año pasado.

"Muchas gracias a France Football por el premio, gracias a mi club, el Barcelona, a la selección, a mi familia, no puedo olvidarme de mis compañeros, espero seguir trabajando y ganar muchos más", declaró Yamal al recoger el premio en el teatro del Chatelet de París.

El trofeo Kopa al mejor jugador de menos de 21 años es atribuido por antiguos ganadores del Balón de Oro a partir de una nómina confeccionada previamente por la revista France Football.

Yamal fue uno de los artífices de la gran temporada del Barcelona, marcando 18 goles y dando 25 pases de gol entre todas las competiciones, y ganando con el club culé la liga española y la Copa del Rey.

En categoría femenina, el premio Kopa fue para la jugadora española del Barça Vicky López.

El trofeo yashin, para donnaruma y hampton

El arquero italiano Gianluigi Donnarumma, uno de los grandes artífices de la primera Champions ganada por el PSG, la pasada temporada, fue premiado este lunes con el Trofeo Yashin al mejor arquero durante la ceremonia del Balón de Oro 2025.

En categoría femenina recibió el galardón la portera internacional inglesa Hannah Hampton, que defiende el arco del Chelsea.

Ambos recibieron el premio al mismo tiempo de manos de la leyenda italiana Gianluigi Buffon.

Donnarumma, que dejó el PSG el pasado verano europeo para fichar por el Manchester City, se hizo con el galardón por segunda ocasión, con 26 años, sucediendo al argentino Emiliano Martínez, arquero del Aston Villa.

En 2021, Donnarumma se había llevado ese trofeo después de haber sido elegido mejor jugador de la Eurocopa ganada con Italia.

Trofeo Cruyff a mejor entrenador para Luis Enrique

Luis Enrique, el técnico español que conquistó la Liga de Campeones con el París Saint-Germain, fue galardonado este lunes con el trofeo Johan Cruyff como mejor entrenador de la temporada 2024-2025.

El asturiano, que ya había sido nombrado mejor entrenador del mundo en enero de 2016 cuando dirigía al FC Barcelona, no pudo estar presente en el teatro del Châtelet de París al hallarse a la misma hora de la ceremonia dirigiendo a su equipo en un partido de la Ligue 1 en el Velodrome ante el Olympique de Marsella.

En su segunda temporada en París, 'Lucho' levantó la liga francesa, la Champions, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia y la Copa de Francia.

Luis Enrique, de 55 años, dirigió un mensaje de agradecimiento en video, posando junto al trofeo. "Querría dar las gracias (al presidente del PSG) Nasser Al-Khelaïfi y sobre todo (al consejero deportivo) Luis Campos", declaró Luis Enrique. "Lo más importante es el reconocimiento de los aficionados".

En categoría femenina, el trofeo Cruyff fue a manos de la neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra campeona de Europa tras ganar la final de la Eurocopa femenina 2025 a España.