En La Plata: un "romántico" intentó escapar con ramos de flores para su novia, pero pasó enfrente de la Policía y fue detenido

22 de Septiembre de 2025 | 16:05

En las últimas horas, un adolescente de 17 años, fue arrestado en La Plata luego de que robó tres ramos de flores para su novia e intentó escapar corriendo. Sin embargo, pasó por enfrente de una sede policial y fue aprehendido a escasas cuadras. 

El hecho se dio en el transitado cruce de Camino Centenario y Arana, cuando el implicado pasó justo frente a la seccional policial del Comando Norte y, al ser visto por los policías, se inició una persecución.

Las cámaras de vigilancia captaron al joven, con los ramos en una de sus manos, corriendo por la vereda del Camino Centenario sentido a la calle 420. En esos instantes, de forma inmediata, un patrullero comenzó a seguir sus pasos.

El acusado fue arrestado a las pocas cuadras e imputado por el delito de hurto, mientras que, en relación a las flores, fueron incautadas y regresadas al comerciante que las tenía a la venta. La investigación penal quedó a cargo de la fiscalía de menores en turno de La Plata.

