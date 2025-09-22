En La Plata: un "romántico" intentó escapar con ramos de flores para su novia, pero pasó enfrente de la Policía y fue detenido

Fentanilo mortal: familiares de víctimas de La Plata apuntan a la comisión investigadora
Fentanilo mortal: familiares de víctimas de La Plata apuntan a la comisión investigadora
El Gobierno elimina las retenciones hasta octubre para conseguir dólares
"Culpable de este amor": intentó escapar con ramos de flores para su novia, pero pasó enfrente de la Policía y fue detenido
Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV
¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina?: el posteo que revolucionó las redes y esperanza a los fans
Pampita quebró en llanto al recuperar los celulares con las fotos y videos de su hija Blanca
Nuevo parte médico de Thiago Medina: "El foco está en sus pulmones"
Respaldo explícito de EEUU a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista
Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?
¡Insólito! Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming: los motivos
Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Valentina Zozaya, la primera jugadora formada en Gimnasia que llega a Selección
Excombatientes de La Plata, en el cementerio de Darwin: 121 soldados ya no son anónimos
La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
El plazo fijo se desploma: cuánto gano si hoy invierto $500.000
Paso a paso, una guía para dirimir los dramas vecinales en La Plata
Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Recuerdo de una mentira: la historia de Megan Reynolds, entre fraudes, enfermedades fingidas y un falso embarazo
VIDEO. “Necesito de tu ayuda”: Benja tiene 3 años, es de La Plata y espera un trasplante de médula
María Becerra encendió las redes en La Plata: "Que hermoso volver a casita"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En las últimas horas, un adolescente de 17 años, fue arrestado en La Plata luego de que robó tres ramos de flores para su novia e intentó escapar corriendo. Sin embargo, pasó por enfrente de una sede policial y fue aprehendido a escasas cuadras.
El hecho se dio en el transitado cruce de Camino Centenario y Arana, cuando el implicado pasó justo frente a la seccional policial del Comando Norte y, al ser visto por los policías, se inició una persecución.
Las cámaras de vigilancia captaron al joven, con los ramos en una de sus manos, corriendo por la vereda del Camino Centenario sentido a la calle 420. En esos instantes, de forma inmediata, un patrullero comenzó a seguir sus pasos.
El acusado fue arrestado a las pocas cuadras e imputado por el delito de hurto, mientras que, en relación a las flores, fueron incautadas y regresadas al comerciante que las tenía a la venta. La investigación penal quedó a cargo de la fiscalía de menores en turno de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí