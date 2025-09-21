Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Gobierno hizo un enroque intempestivo, adelantó un feriado y habrá fin de semana largo de cuatro días

El Gobierno hizo un enroque intempestivo, adelantó un feriado y habrá fin de semana largo de cuatro días
21 de Septiembre de 2025 | 15:19

Escuchar esta nota

El Gobierno de Javier Milei realizó un “enroque intempestivo” en el calendario de feriados, adelantando un día no laborable y confirmando un fin de semana largo de cuatro días para noviembre.

Esta decisión, formalizada a través del Decreto 614/2025, introduce nuevas reglas para los feriados trasladables, buscando generar más pausas extendidas para fomentar el turismo.

La principal novedad es que los feriados que caigan en sábado o domingo ahora podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior, una flexibilidad que la Ley 27.399 no contemplaba. Según se supo, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, será la autoridad de aplicación, con la facultad de definir estos traslados.

El fin de semana largo de noviembre: cuatro días de descanso

Gracias a esta modificación, ya se perfila un importante fin de semana largo para el penúltimo mes del año:

-Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.

-Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: Fin de semana.

-Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Este “enroque” permitirá a los argentinos disfrutar de cuatro días de descanso, una oportunidad para planificar escapadas y dinamizar el sector turístico.

¿Y octubre?

El decreto también abre la puerta a un posible nuevo fin de semana largo en octubre.

El feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae domingo, por lo que el Gobierno podría decidir trasladarlo al viernes 10 o al lunes 13.

Esta definición se conocerá en las próximas semanas, pero ya genera expectativas en el sector turístico.

