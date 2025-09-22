Empezó el juicio oral por el femicidio de Tamara Gómez Coronel en Melchor Romero

Este lunes comenzó el juicio oral en La Plata contra Nelson Iván Teves, acusado de asesinar a su ex pareja, la ex policía Tamara Gómez Coronel, madre de su hija. El femicidio fue el 2 de enero del 2022, el primer caso del año.

El acusado escuchó la jornada en una sala contigua, mientras se encuentra alojado en la Unidad 34. El crimen sucedió en horas de la noche en el barrio Santa Ana y el juicio por su muerte se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal IV.

La defensa busca demostrar que el asesino es inimputable y actuó bajo una emoción violenta. Algunos de los testimonios que se escucharon hoy calaron hondo entre los presentes: familiares de la víctima y el hermano del acusado.

Brenda Gómez Coronel, hermana de Tamara, declaró: “Escuché un grito de mi hermana pidiendo ayuda, salí corriendo y vi a Nelson Teves matarla. Le dio seis puñaladas y casi me apuñala a mi también, después salió corriendo y escapó en el auto”.

En el testimonio aseguró que la pareja estaba separada hacía tres meses, que mantenían comunicación por la hija que tienen en común y que el crimen se llevó a cabo de forma premeditada, con el cuchillo que le había regalado el hermano del detenido.

“Cuando la subieron a la camilla, me dio la sensación de que ya estaba muerta”, declaró Abel Coronel, tío de Tamara sobre su traslado y llegada al Hospital de Romero. “Traté de ayudarla pero no pude, tenía golpes en la cara, estaba toda cortada, tenía muy bajo pulso y perdía mucha sangre. Los dientes de ella quedaron marcados en la almohada, tuvo una sobrevida de media hora”, contó la vecina.

“Me dijo que mi hermana lo había echado de la casa y cerró el mensaje con ‘Yo no quería que esto terminara así’”, contó Macarena Gómez Coronel para revelar que Teves se comunicó con ella tras el crimen.

Por otra parte, declaró Gabriel Teves, hermano del acusado, quien recordó: “Me dijo lo que había hecho, llamé al 911 para denunciarlo y antes le dije que se entregue: ‘Hacete cargo de lo que hiciste”. La hija de la pareja estaba con su tío al momento del crimen, llevada por su padre al lugar para que pasara la tarde con sus primos.

La próxima audiencia será mañana, martes 23, desde las 10 de la mañana. Se esperan nuevas declaraciones y pruebas sobre la mecánica del crimen.

Teves, acusado de “Homicidio agravado por el vínculo, en contexto de violencia de género, con premeditación y alevosía”, puede recibir cadena perpetua de ser encontrado culpable.