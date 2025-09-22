Pampita quebró en llanto al recuperar los celulares con las fotos y videos de su hija Blanca

Carolina "Pampita" Ardohain fue víctima de un robo durante el pasado fin de semana y ella pidió públicamente por el material que incluía fotos y videos de su hija Blanca Vicuña, que falleció en el año 2012.

En diálogo con el streaming La Casa, la modelo confirmó, muy emocionada, que ya tiene con ella los teléfonos donde guarda todo el material invaluable: "Encontraron los teléfonos. Confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos, disculpen que estoy emocionada". "Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos, era material que para mí era muy importante", afirmó Pampita.

La modelo explicó que intentó descargar las fotos y los videos que atesora, pero no hubo manera: "Son teléfonos muy viejos que no hay manera de descargarlos. Ya había estado con especialistas y no se podía sacar. Había una nube en esa época, en 2008, y esa nube se perdió porque me hackearon un mail".

"Estoy muy agradecida, agradezco de todo corazón a la persona que se acercó. Es lo único importante para mí de todo esto, están los teléfonos", aseguró la modelo, tras haber llorado de emoción en una comunicación telefónica con un programa de streaming. Apurada porque tenía que ir rápidamente a hacer otro trámite, Pampita agregó: "Siempre hay gente buena, siempre hay alguien con buen corazón".

Como hay secreto de sumario, la modelo no quiso dar demasiada información sobre el robo, aunque su abogado, Fernando Burlando, había mencionado que pudieron ver todos los movimientos de los delincuentes por las cámaras de seguridad.

"No puedo dar datos, es todo muy impactante y va a llevar sus horas hacer el proceso. Mis hijos todavía no están informados, solo el mayor lo sabe, se lo diremos con mucho cuidado para cuidar su cabeza. La caja fuerte existía solamente para los teléfonos", destacó la conductora de "Los 8 Escalones".