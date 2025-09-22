Fentanilo mortal: familiares de víctimas de La Plata apuntan a la comisión investigadora

El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista
Las familias de las víctimas del fentanilo mortal que en La Plata se cobró 96 vidas, informaron que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una Comisión Especial de Investigación y Seguimiento.
A través de un comunicado, se mantuvieron esperanzados de llegar a la verdad: “Este paso histórico refleja la urgencia de esclarecer las responsabilidades detrás de la tragedia que dejó decenas de muertes y graves irregularidades en el sistema de control sanitario. El futuro de la comisión dependerá de quién la presida: allí se juega si será una herramienta real de verdad y justicia, o si quedará limitada por intereses políticos”.
La votación que se dio el pasado 17 de septiembre en la Cámara de Diputados para la creación de la “Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre los hechos relacionados con la comercialización y/o utilización en el sistema de salud del fentanilo adulterado y sus consecuencias” es “un hecho inédito en este año parlamentario: todos los bloques coincidieron”.
“El anteproyecto aprobado establece que la comisión deberá constituirse en un plazo máximo de siete días desde la sanción y funcionará hasta el 9 de diciembre de 2025. Este plazo, aunque claro, es breve frente a la magnitud y complejidad de la megacausa. Las expectativas son altas: no basta con declaraciones simbólicas, la comisión debe alcanzar resultados concretos en poco tiempo y bajo fuerte presión institucional”, siguió el comunicado.
Y concluyó: “La función de esta comisión será colaborar con la Justicia, no sustituirla, aportando pruebas, documentos y testimonios para fortalecer la investigación penal. Pero también tendrá un rol político clave: esclarecer responsabilidades administrativas y regulatorias, y elaborar propuestas normativas que refuercen los sistemas de control sanitario y eviten que esta tragedia vuelva a repetirse. El próximo paso será decisivo: definir a sus integrantes y, sobre todo, a quién ejercerá la presidencia. De esa figura dependerá si la comisión se convierte en una verdadera herramienta de investigación y reparación, o si queda bloqueada por intereses políticos”.
