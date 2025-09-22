Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Información General |UN CORREDOR ETÍOPE GANÓ LA PRUEBA

La Maratón de Buenos Aires, con otro récord: más de 15 mil competidores

La Maratón de Buenos Aires, con otro récord: más de 15 mil competidores

La Maratón por calles porteñas alcanzó nuevo récord / NA

22 de Septiembre de 2025 | 00:55
Edición impresa

Más de 15.000 corredores participaron ayer de la Maratón Internacional de Buenos Aires, que alcanzó así una edición récord. La prueba, que partió y finalizó en la esquina de Figueroa Alcorta y Dorrego, en el barrio de Palermo, fue ganada por el etíope Habtamu Birlew Denekew, quien completó el recorrido de 42 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 24 segundos.

GANADORES

El podio masculino fue completado por los keniatas Esphond Cheruiyot, segundo con 2h09m46s, y Dickson Kiptoo, tercero con 2h15m06s. Entre los sudamericanos, los argentinos ocuparon los primeros lugares: Joaquín Emanuel Arbe finalizó sexto en la general con 2h19m21s, seguido por David Rodríguez y Ezequiel Chavarría.

En la categoría femenina, la victoria también quedó en manos de Etiopía, ya que Elfinesh Demise Amare fue la ganadora con un registro de 2h28m12s, escoltada por sus compatriotas Maritu Ketema Gutema (2h28m54s) y Alemitu Tariku Olana (2h29m07s).

Entre las sudamericanas, las tres primeras posiciones fueron argentinas: Luján Urrutia (2h42m50s), Anahí Castaño (2h43m16s) y Agustina Chretien (2h48m38s).

EL RECORRIDO

El recorrido de 42.195 metros, certificado por la World Athletics, atravesó los principales barrios y puntos turísticos de la ciudad. Desde Palermo, los corredores pasaron por Núñez, Recoleta, Retiro, el Microcentro, La Boca, Puerto Madero y la Reserva Ecológica antes de regresar al punto de partida. Monumentos como el Obelisco, el Teatro Colón y la Plaza de Mayo formaron parte del trayecto.

La organización dispuso un sistema de largada progresiva mediante corrales, puestos de hidratación con bebidas y alimentos, pacers para marcar ritmos y una amplia cobertura médica y de seguridad.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del lunes 22 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno anunció un fin de semana largo de cuatro días: cuándo será y qué feriado se adelanta

Más de 270 personas entre voluntarios y personal sanitario trabajaron durante la jornada, con ambulancias, motos de emergencia, drones de vigilancia y hospitales en alerta.

El evento, transmitido en streaming y seguido en tiempo real por la clasificación online, reafirmó el lugar de Buenos Aires como capital del atletismo sudamericano.

La ceremonia de premiación distinguió a los podios generales, a los mejores sudamericanos y a los atletas argentinos destacados, además de reconocer a corredores con discapacidad. Todos los que completaron la distancia recibieron la medalla finisher.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

Con pibes a la cancha

Misión Estados Unidos: Milei, con un cambio de agenda

“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”

En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026

Bronca por el robo y fundición de un brazalete de oro de 3.000 años

Un avión en emergencia voló bajo por la Región

Por qué no baja el precio de las naftas

Subirían luz y gas y no habría aumento a jubilados
Últimas noticias de Información General

Ciencia en solfa: los descubrimientos más insólitos recibieron su galardón

El Gobierno anunció un fin de semana largo de cuatro días: cuándo será y qué feriado se adelanta

Alerta por ciberataques: el país supera el promedio global

Un ataque informático provocó caos en varios aeropuertos europeos
La Ciudad
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
Un avión en emergencia voló bajo por la Región
Inconductas y polémicas: guía para dirimir dramas vecinales
Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera
Alarma el crecimiento de la morosidad en familias
Deportes
Boca durmió la siesta y se le escapó el triunfo
Boca dejó pasar la chance de liderar ambas tablas
Paredes fue capitán por primera vez
Con pibes a la cancha
Los mismos concentrados que viajaron a Brasil
Policiales
“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Terrible choque a metros del Hospital San Martín
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Espectáculos
Thiago Medina permanece sedado y con asistencia respiratoria: sus pulmones son el órgano "más afectado"
María Becerra encendió las redes en La Plata: "Que hermoso volver a casita"
VIDEO. Momento incómodo: Eros Ramazzotti quiso besar por la fuerza a Evangelina Anderson y así fue su reacción
Murió Julio Frade, uno de los últimos del gran grupo de cómicos uruguayos
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla