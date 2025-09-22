Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

Policiales

En La Plata, una jubilada fue maniatada y golpeada durante cinco horas: escaparon con sus ahorros, joyas y tarjetas

Antes de darse a la fuga, los malvivientes tomaron los registros de las cámaras de vigilancia. Horas más tarde, algunos documentos fueron hallados en la zona de 132 y 528

En La Plata, una jubilada fue maniatada y golpeada durante cinco horas: escaparon con sus ahorros, joyas y tarjetas
22 de Septiembre de 2025 | 17:19

Escuchar esta nota

Un violento hecho de inseguridad ocurrió en la madrugada de este lunes 22 de septiembre en la localidad de Los Hornos, La Plata, cuando dos delincuentes armados ingresaron a una vivienda ubicada en calle 136 N°1832, entre 69 y 70.

El episodio se registró alrededor de la 1 de la madrugada, cuando los ladrones –dos hombres de entre 20 y 30 años, ambos armados– sorprendieron a la propietaria, una jubilada de 77 años que se encontraba descansando en su dormitorio. Según trascendió, los asaltantes redujeron a la víctima, la maniataron y amordazaron, aplicándole varios golpes de puño en la boca mientras le exigían dinero.

De acuerdo a la investigación, los malechores contaban con datos precisos del entorno familiar. Durante casi cinco horas permanecieron dentro del inmueble, donde hostigaron de manera constante a la mujer, hasta que lograron apoderarse de todos sus ahorros en efectivo, diversas alhajas, documentos personales, tarjetas de crédito y débito, además de arrancar y llevarse el DVR de las cámaras de seguridad de la vivienda.

Posteriormente, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Parte de la documentación sustraída apareció más tarde en la zona de 137 y 528.

No se trata del primer hecho delictivo que sufre la vecina, aunque este episodio fue el de mayor violencia y riesgo para su integridad. Vecinos del barrio advirtieron que la zona viene siendo escenario de reiterados delitos, lo que genera gran preocupación entre los frentistas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones confirmadas, hora y TV

Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"

Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
+ Leidas

Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones confirmadas, hora y TV

Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre: ¿cuándo cae?

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
Últimas noticias de Policiales

Empezó el juicio oral por el femicidio de Tamara Gómez Coronel en Melchor Romero

"Culpable de este amor": intentó escapar con ramos de flores para su novia, pero pasó enfrente de la Policía y fue detenido

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
La Ciudad
Dengue: piden reforzar el descacharrado para prevenir contagios tras las últimas lluvias
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Juntan firmas para preservar el predio del club Gonnet: "El futuro de 1.500 jugadores y jugadoras está en riesgo"
Fentanilo mortal: familiares de víctimas de La Plata apuntan a la comisión investigadora
Deportes
Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones confirmadas, hora y TV
Balón de Oro 2025: uno por uno, todos los ganadores y los premios de la gala
Volvieron a internar al DT de Boca Miguel Angel Russo
Valentina Zozaya, la primera jugadora formada en Gimnasia que llega a Selección
Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
Espectáculos
Pampita quebró en llanto al recuperar los celulares con las fotos y videos de su hija Blanca
¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina?: el posteo que revolucionó las redes y esperanza a los fans
Nuevo parte médico de Thiago Medina: "El foco está en sus pulmones"
¡Insólito! Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming: los motivos
Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."
Información General
Recuerdo de una mentira: la historia de Megan Reynolds, entre fraudes, enfermedades fingidas y un falso embarazo
La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
Ciencia en solfa: los descubrimientos más insólitos recibieron su galardón
La Maratón de Buenos Aires, con otro récord: más de 15 mil competidores
El Gobierno anunció un fin de semana largo de cuatro días: cuándo será y qué feriado se adelanta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla