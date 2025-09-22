En La Plata, una jubilada fue maniatada y golpeada durante cinco horas: escaparon con sus ahorros, joyas y tarjetas

En Los Hornos, una jubilada fue maniatada y golpeada durante cinco horas: huyeron con ahorros, joyas y tarjetas
En Los Hornos, una jubilada fue maniatada y golpeada durante cinco horas: huyeron con ahorros, joyas y tarjetas
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Antes de darse a la fuga, los malvivientes tomaron los registros de las cámaras de vigilancia. Horas más tarde, algunos documentos fueron hallados en la zona de 132 y 528
Un violento hecho de inseguridad ocurrió en la madrugada de este lunes 22 de septiembre en la localidad de Los Hornos, La Plata, cuando dos delincuentes armados ingresaron a una vivienda ubicada en calle 136 N°1832, entre 69 y 70.
El episodio se registró alrededor de la 1 de la madrugada, cuando los ladrones –dos hombres de entre 20 y 30 años, ambos armados– sorprendieron a la propietaria, una jubilada de 77 años que se encontraba descansando en su dormitorio. Según trascendió, los asaltantes redujeron a la víctima, la maniataron y amordazaron, aplicándole varios golpes de puño en la boca mientras le exigían dinero.
De acuerdo a la investigación, los malechores contaban con datos precisos del entorno familiar. Durante casi cinco horas permanecieron dentro del inmueble, donde hostigaron de manera constante a la mujer, hasta que lograron apoderarse de todos sus ahorros en efectivo, diversas alhajas, documentos personales, tarjetas de crédito y débito, además de arrancar y llevarse el DVR de las cámaras de seguridad de la vivienda.
Posteriormente, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Parte de la documentación sustraída apareció más tarde en la zona de 137 y 528.
No se trata del primer hecho delictivo que sufre la vecina, aunque este episodio fue el de mayor violencia y riesgo para su integridad. Vecinos del barrio advirtieron que la zona viene siendo escenario de reiterados delitos, lo que genera gran preocupación entre los frentistas.
Bienvenido
