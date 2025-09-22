El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
El misterio que rodeaba la desaparición de Saúl De Francesco, un jubilado de 77 años, terminó de la peor manera: su cuerpo fue hallado en los alrededores de la Ruta 9, cerca de Baradero, luego de permanecer desaparecido desde el jueves pasado, cuando fue visto por última vez subiendo a un auto frente a su casa en Zárate.
La investigación por el presunto homicidio ya cuenta con cuatro detenidos. Entre ellos se encuentra una policía del Comando de Patrullas de la Bonaerense en Campana y su pareja, un agente del Centro de Operaciones Zárate (COZ), quien había ingresado al municipio en mayo de 2024 y cuya ficha figuraba limpia. Tras su arresto, fue pasado a disponibilidad mientras avanzan las pesquisas. Se conoció además que este agente había sido exonerado años atrás de la fuerza por una supuesta vinculación con el homicidio de un policía durante un asalto, antecedente que no aparecía en sus registros actuales.
El caso está bajo secreto de sumario y las pruebas recabadas incluyen imágenes de cámaras de seguridad que resultaron claves para identificar a los sospechosos. Entre ellos figura un tercer implicado, señalado como el “entregador”, que habría proporcionado información sobre la víctima y facilitado la planificación del crimen. Este domingo se capturó a un cuarto sospechoso, completando el círculo de detenidos.
Durante los días posteriores, las fuerzas de seguridad realizaron rastrillajes en Zárate y alrededores con la esperanza de encontrarlo con vida. Finalmente ayer se confirmó su fallecimiento. También se secuestraron los dos vehículos utilizados en el hecho, que están siendo peritados. Según los investigadores, la víctima pudo haber reconocido a alguno de sus atacantes, particularmente al “entregador”, lo que podría haber desencadenado el desenlace fatal.
