Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad |Desde la etapa previa a la colonización hasta la confusión con las calles

De salvar su club a contar la historia de City Bell sobre las tablas, cien veces

Un grupo de vecinos escribió y protagoniza la obra teatral que ya lleva 15 años en los escenarios. Una puesta con 60 personas de 7 a 80 años

De salvar su club a contar la historia de City Bell sobre las tablas, cien veces

la obra de los vecinos de city bell, ya llegó al coliseo podestá y al teatro argentino / el dia

24 de Septiembre de 2025 | 04:50
Edición impresa

City Bell tuvo su propia “Luna de Avellaneda” y a partir de la movilización vecinal en defensa de su club barrial, nació la idea de preservar la historia local a través del teatro comunitario, una iniciativa que aún sigue vigente con la representación de “Templo, Estancia, Batallón: La historia de nuestra región”, una obra que en 15 años ya lleva unas cien presentaciones teatrales.

La inciativa surgió luego de que, casi dos décadas atrás, se realizara un abrazo simbólico al Club Atlético City Bell, para evitar que la emblemática institución fuera vendida, con la idea de avanzar en un proyecto comercial en la zona. Algo parecido a lo que contó la famosa película de Juan José Campanella.

De este modo, nació la segunda obra de “La Caterva de City Bell”, un grupo teatral comunitario, que busca preservar la historia local recorriendo hechos como la llegada de los Bell, las invasiones inglesas, la guerra de Malvinas y el golpe de 1976, todo desde el humor, el compromiso social y una mirada crítica y colectiva.

“Templo, Estancia y Batallón’, en estas tres palabras, narra un encadenamiento de sucesos que dieron origen al pueblo”, contó Pablo Negri, director general de la obra, quien sostuvo -además- que muchos vecinos que hace años viven en el lugar desconocen que, donde se encuentra el Batallón de Comunicaciones 601 -sobre Camino Centenario y Güemes-, era el casco de la estancia de los Bell, familia fundadora de la localidad.

Por eso, en la obra se muestran desde los conquistadores españoles y los pueblos indígenas hasta personas caminando por el centro comercial de la calle Cantilo: “Todo en el mismo espectáculo”, describió.

La temática va más allá de las épocas pasadas, también se abordan cuestiones actuales, como los problemas cotidianos que atraviesan los citybelense, por ejemplo la confusa nomenclatura urbana, donde la denominación de las calles genera complicaciones con nombres, números y letras.

LE PUEDE INTERESAR

Económicas: incendio e incertidumbre por las clases

LE PUEDE INTERESAR

El fin de semana, en el Centro Cultural Islas Malvinas, “Expo Luthería”

Así, con la intención de salvaguardar su historia, la obra creada de forma colectiva por los vecinos sigue más vigente que nunca y se prepara para salir nuevamente a escena, el próximo sábado 27 de septiembre en El Galpón de La Caterva, situado en las calles 471 y 14b de City Bell.

Desde sus inicios, funciona como un espacio de creación colectiva en el que hoy participan más de 60 vecinos y vecinas, de entre 7 y 80 años, que también se encargan de la actuación, la música en vivo, la escenografía, el vestuario y la técnica. “Cuando arrancamos en 2006 eran sólo 12 vecinos”, contó Negri.

El grupo sostiene funciones mensuales en su teatro y también pasaron por el Coliseo Podestá, el Teatro Argentino y diferentes instituciones que los convocan.

“El espectáculo tiene mucho humor y reflexión. Cuando abordamos temas profundos como la dictadura, lo hacemos a través de una poesía o una canción. Tratamos de hacerlo desde un lugar que no sea un golpe bajo”, comentó su director general.

La propuesta se basa en la participación vecinal, quienes son los protagonistas de contar la propia historia de su localidad.

Liliana Jensen, de 75 años, es jubilada y, entre otras actividades a lo largo de su vida, se desempeñó como profesora de Letras. Hoy es parte del grupo de teatro. “Me sumé en 2016, luego de ver la función en la Plaza Belgrano de City Bell y me fascinó. Relatamos una realidad que existió como los querandíes, los jesuitas, los ingleses y hay que seguir contándola, a través del teatro”, explicó.

Por su parte, Ana se integró al elenco después de la pandemia. Es psicóloga y profesora. “Me resonó mucho recuperar la memoria de un lugar. No solo de nuestro barrio, sino más macro, a personas de La Plata y Argentina. Y ‘Templo, Estancia y Batallón’ es un poco eso, la historia contada a través de los vecinos”, indicó al contar su experiencia.

Claudia Arias tiene 56 años y es instrumentadora quirúrgica. Se sumó al grupo en 2017 por invitación de una amiga. Sobre su experiencia contó que “al principio me moría de vergüenza, porque no sabía actuar ni cantar y la exposición ante tanta gente me paralizaba. Pero es un espacio que a mí me hace mucho bien”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Ansiedad y misterio en la previa a Flamengo

Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa

La Academia sacó boleto a esta instancia tras 28 años

En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa

Lanús fue inteligente y avanzó en la Sudamericana

Faustino Oro: se encargó de hacer la movida perfecta

Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales

A darlo vuelta: River apuesta a la épica para la remontada
Últimas noticias de La Ciudad

Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa

En agosto se escrituró menos que en julio, pero 23% más que en el 2024

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

$3.000.000: el Súper Cartonazo ahora lleva la alegría a Ringuelet
Policiales
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
En Tolosa, los vecinos volverán a reunirse ante la escalada delictiva
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
La Corte Suprema ratificó la condena a Alperovich
Feroz asalto, gritos y un detenido en Punta Lara
Información General
Residuos electrónicos: logran un avance para reciclarlos
Descubren un dinosaurio que tenía grandes garras
Trasladaron a Tribunales el cuadro robado por los nazis
Piden un marco regulatorio para la IA
Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano
Espectáculos
Madeleine McCann: el caso que estremeció al mundo regresa en una serie documental
Claudia Cardinale: la tunecina que inspiró a los grandes directores de los 60
Silvia Gómez: “Siento una necesidad de cantarle al presente”
“Barreda, el odontólogo femicida” llega a Flow
Alaia: nació la hija de Alexis McCallister y Ailén Cova
Deportes
Ansiedad y misterio en la previa a Flamengo
En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa
Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa
Mammini sigue en España y espera el alta médica
Victoria de la Reserva albiazul en Junín

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla