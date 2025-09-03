Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Selección se prepara para recibir a Venezuela: cuál es el probable once que evalúa Scaloni
3 de Septiembre de 2025 | 20:56

La Selección Argentina ultima detalles para recibir a Venezuela, este jueves desde las 20:30 en el Monumental, en la anteúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Con la clasificación ya asegurada, Lionel Scaloni prueba algunas variantes mientras se prepara para el partido que podría marcar el último de Lionel Messi como local en este torneo.

Este miércoles, los futbolistas hicieron los primeros minutos en el gimnasio y después pasaron al campo de juego para continuar con dos bloques de ejercicios técnicos con balón. 

Ya entrada la actividad, el cuerpo técnico, dispuso labores tácticas durante 20 minutos y cerró la jornada con fútbol reducido en tres tandas de cinco minutos. 

Así, la probable formación que enfrentará a Venezuela mañana por la noche será con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La principal incógnita es quién acompañará a Messi y Álvarez en ofensiva, con Thiago Almada o Lautaro Martínez disputándose ese lugar. La decisión aún no está tomada y se definirá en el ensayo de este miércoles en Ezeiza.

Una de las sorpresas del día fue la presencia de José Alberto Castelau, arquero juvenil del Real Madrid, quien se incorporó como sparring durante el entrenamiento. Una muestra del interés en nutrir el grupo con talento joven y visión de futuro.

