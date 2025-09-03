Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Deportes

Las lágrimas de Scaloni por la emoción de un periodista

"Me diste la alegría más grande de mi vida", le dijo y el entrenador también se emocionó

Las lágrimas de Scaloni por la emoción de un periodista
3 de Septiembre de 2025 | 13:48

Escuchar esta nota

El director técnico del Seleccionado nacional, Lionel Scaloni, se refirió al partido de este jueves ante Venezuela, que será el último oficial de Lionel Messi en el país, y reconoció que “va a ser emotivo, especial y lindo”.

Además, reconoció durante la conferencia de prensa previa al encuentro correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 que “yo soy el primero que lo disfruta al poder entrenarlo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente y él lo disfruten”.

Sin embargo, momento más emotivo fue cuando el propio Scaloni señaló a un periodista que estaba llorando, quien le dijo que sí y agradeció por haberle dado "la alegría más grande de mi vida". El entrenador agradeció y cuando se dispuso a responder la pregunta siguiente se lo vio conmovido con la situación, mientras una lágrima comenzaba a recorrerle el rostro.

Al ser consultado por la posibilidad de que Messi no viaje a Ecuador para la última fecha, Scaloni subrayó que “en principio, todos van a viajar a Ecuador”, y se refirió al estado en el que encontró al arquero Emiliano “Dibu” Martínez por su traspaso frustrado al Manchester United: “Está bien, al final no se hizo su pase, pero ayer estaba de cumpleaños, alegre y bien. Lógicamente habrá tenido ilusión de jugar en el Manchester United, pero es un chico positivo que ya está pensando en nosotros. Lo vi bien en líneas generales”.

Por otra parte, adelantó que Messi va a ser titular contra Venezuela y dio detalles sobre otros jugadores: “Otamendi no entrenó porque tenía un pequeño problema, pero en principio va a estar disponible. Alexis (Mac Allister) llegó tarde y no pudo entrenar todavía así que lo más probable es que no esté de arranque”. Y añadió: “El martes entrenamos con la mitad de jugadores porque muchos habían jugado el domingo, pero hoy ya es al 100%”.

LE PUEDE INTERESAR

Benja Domínguez, otra vez sin competencia internacional: por qué Bologna no lo anotó en Europa League

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto será reemplazado por Paul Aaron en la primera prueba del Gran Premio de Italia

“A lo mejor le demos alguna oportunidad a un chico para que pueda jugar. Por suerte estamos en condiciones de poder hacerlo”, continuó Scaloni.

Por último, no descartó renovar su contrato con la Selección argentina luego del Mundial 2026: “Pero no hablamos del tema todavía. La cabeza está en otro lado y así está bien que sea. Acá estoy muy bien y cómodo”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

Mató a tiros a un chico de 11 años que jugaba al “ring raje”

"No se acerquen": Kicillof y una carta abierta a los vecinos de Moreno por el acto de Milei

VIDEO. Así EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas

¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata? 

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

Benja Domínguez, otra vez sin competencia internacional: por qué Bologna no lo anotó en Europa League

Colapinto será reemplazado por Paul Aaron en la primera prueba del Gran Premio de Italia

Bautista Merlini y su presente en Gimnasia: “Orfila me hace sentir importante”
La Ciudad
Se adjudicaron las obras de la segunda etapa del Plan a otras 120 escuelas de La Plata
Fin de semana en la Estación Provincial: actividades gratuitas y para toda la familia
Protesta de manteros frente a Gobernación complica el tránsito en el Centro
Provincia definió que el lunes tras las elecciones habrá clases en las escuelas
VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II
Policiales
"Trabajador y buen padre": quién era el hombre que murió en La Plata tras un salvaje robo
Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Espectáculos
Fede Bal confirmó su relación con Evelyn Botto: “Mamá ya la conoce”
Flor Vigna lanzó una canción dedicada a Griselda Siciliani: qué dice la polémica letra
El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre: “Se va a solucionar todo”
Morena Rial, explosiva sobre el conflicto de Jorge Rial con el Gobierno
Natalia Oreiro se metió en la polémica entre los actores por el cine: qué dijo sobre Guillermo Francella
Política y Economía
Viral | El ingreso "libre" de los encapuchados en el acto de Milei en Moreno
Argentina y Estados Unidos desmienten que se haya frenado el acuerdo para viajar sin visa
El riesgo país roza los 900 puntos y alcanza el nivel más alto en 5 meses
Del "que no vayan" al "que se pudra o que haya paz”: en medio de fuertes cruces, Milei cierra la campaña en el Conurbano
Medidas para frenar al dólar: la reacción de los bancos y los “mensajes picantes”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla