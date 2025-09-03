Atención Pinchas: así será la venta de entradas para el partido ante Flamengo en el Maracaná

El próximo jueves 18 de septiembre, a las 21.30, Estudiantes visitará a Flamengo en el estadio Maracaná por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. En las últimas horas, el club dio a conocer los detalles de la venta de entradas para el público Pincha que acompañe a los dirigidos por Eduardo Domínguez.

A la hora de adquirir una entrada, será obligatorio para los hinchas registrarse previamente a través de biometría facial en el sitio oficial del club brasileño: biometria.flamengo.com.br. El sistema de reconocimiento será también la única forma de ingreso al estadio, junto con la presentación del documento original con foto. Asimismo, detallaron que no habrá otros métodos de validación.

Desde la institución recomendaron realizar el trámite con anticipación, ya que sin el registro biométrico no será posible concretar la compra una vez habilitada la venta.

Localidades, valores, cuándo comienza y por cuál sistema:

Cantidad disponible: 2.000 localidades para el sector visitante.

Precio: R$ 200,00 (Sector Sur B – Visitante).

Inicio de venta: viernes 12 de septiembre, a las 10.00.

Canal exclusivo: futebolcard.com.

Al registrarse en Futebolcard, los hinchas deberán seleccionar correctamente a Estudiantes como “equipo favorito”, de modo que el sistema habilite la opción correspondiente para el sector visitante.

Cada persona podrá adquirir hasta tres entradas, pero cada una deberá estar vinculada a un documento distinto y todos deberán contar con el reconocimiento facial validado previamente.