Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Deportes

Atención Pinchas: así será la venta de entradas para el partido ante Flamengo en el Maracaná

Atención Pinchas: así será la venta de entradas para el partido ante Flamengo en el Maracaná
3 de Septiembre de 2025 | 19:15

Escuchar esta nota

El próximo jueves 18 de septiembre, a las 21.30, Estudiantes visitará a Flamengo en el estadio Maracaná por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. En las últimas horas, el club dio a conocer los detalles de la venta de entradas para el público Pincha que acompañe a los dirigidos por Eduardo Domínguez.

A la hora de adquirir una entrada, será obligatorio para los hinchas registrarse previamente a través de biometría facial en el sitio oficial del club brasileño: biometria.flamengo.com.br. El sistema de reconocimiento será también la única forma de ingreso al estadio, junto con la presentación del documento original con foto. Asimismo, detallaron que no habrá otros métodos de validación.

Desde la institución recomendaron realizar el trámite con anticipación, ya que sin el registro biométrico no será posible concretar la compra una vez habilitada la venta.

Localidades, valores, cuándo comienza y por cuál sistema:

Cantidad disponible: 2.000 localidades para el sector visitante.

Precio: R$ 200,00 (Sector Sur B – Visitante).

Inicio de venta: viernes 12 de septiembre, a las 10.00.

LE PUEDE INTERESAR

Domínguez, Orfila y varios futbolistas: quiénes estuvieron en el clásico de Reserva

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

Canal exclusivo: futebolcard.com.

Al registrarse en Futebolcard, los hinchas deberán seleccionar correctamente a Estudiantes como “equipo favorito”, de modo que el sistema habilite la opción correspondiente para el sector visitante.

Cada persona podrá adquirir hasta tres entradas, pero cada una deberá estar vinculada a un documento distinto y todos deberán contar con el reconocimiento facial validado previamente.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Mató a tiros a un chico de 11 años que jugaba al “ring raje”

"No se acerquen": Kicillof y una carta abierta a los vecinos de Moreno por el acto de Milei

VIDEO. Así EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Últimas noticias de Deportes

Domínguez, Orfila y varios futbolistas: quiénes estuvieron en el clásico de Reserva

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

Las lágrimas de Scaloni por la emoción de un periodista

Benja Domínguez, otra vez sin competencia internacional: por qué Bologna no lo anotó en Europa League
La Ciudad
Una calle de Los Hornos "totalmente intransitable", a pocos metros de avenida 137
Vecinos de una zona de Melchor Romero reclaman por el estado de las calles
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Un río en el barrio El Mondongo cruza diagonal 73
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Policiales
El agradecimiento de la familia del joven que estuvo desaparecido en La Plata
Conmoción en Plaza Moreno: murió un hombre a metros de la piedra fundacional
"Trabajador y buen padre": quién era el hombre que murió en La Plata tras un salvaje robo
Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Espectáculos
No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años
Fede Bal confirmó su relación con Evelyn Botto: “Mamá ya la conoce”
Flor Vigna lanzó una canción dedicada a Griselda Siciliani: qué dice la polémica letra
El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre: “Se va a solucionar todo”
Morena Rial, explosiva sobre el conflicto de Jorge Rial con el Gobierno
Política y Economía
Florencia Arrechea, candidata de Somos Buenos Aires: “Brandsen tiene más falencias que hace cuatro años”
No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años
"Brandsen está estancado y queremos darle un cambio rotundo": Miguel Sotelo, candidato de La Libertad Avanza
"Por un escenario de tres tercios”
Viral | El ingreso "libre" de los encapuchados en el acto de Milei en Moreno

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla