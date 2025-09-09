Bolivia y Venezuela quieren el Repechaje

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
Bolivia, que no pierde la ilusión,a recibe esta noche a Brasil (ya clasificado) en un duelo clave por el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
El encuentro se jugará a las 20.30 (hora argentina) en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado para el encuentro fue el chileno Cristian Garay y en el VAR estará su compatriota Rodrigo Carvajal.
Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, marcha en el octavo lugar con 17 puntos y aún sueña con llegar al repechaje. Para lograrlo, debe ganarle al pentacampeón del mundo y esperar que Venezuela (que se ubica en el séptimo lugar con 18) no derrote a Colombia.
En la previa, el entrenador analiza introducir al menos tres variantes en su equipo, en donde se encuentra la inclusión de Héctor Cuéllar en el mediocampo, además de cambios en la ofensiva con Carmelo Algarañaz y Henry Vaca o Carlos Melgar como alternativas.
Brasil, por su parte, ya tiene asegurado su pasaje al Mundial y llega en la segunda posición de la tabla con 28 unidades. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti podría presentar hasta ocho modificaciones respecto al triunfo por 3 a 0 ante Chile en el Maracaná.
Entre las novedades figuran los posibles ingresos de Samuel Lino, recientemente transferido a Flamengo, y Luiz Henrique, mientras que Lucas Paquetá tendría un lugar desde el inicio. Casemiro, en tanto, no estará en el equipo debido a una suspensión.
Por su parte, Venezuela recibe a Colombia en busca de clasificar al repechaje intercontinental. El encuentro se disputará en el estadio Municipal de Maturín desde las 20.30, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. La transmisión estará a cargo de DSports.
La ´Vinotinto´ vive un momento único ya que se encuentra en el séptimo puesto, clasificándose para el repechaje, lo que podría ser la primera participación mundialista. Los otros dos partidos serán Chile ante Uruguay (a las 20’:30), en Santiago y Perú frente a Paraguay (20:30), en Lima.
