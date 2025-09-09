En pleno robo, intentó defender a su mamá y lo desmayaron de un golpe

La zona de El Retiro se convirtió en las últimas horas en epicentro de un violento robo.

Según pudo saber este diario, eran las 22:30 cuando una agente estatal de 38 años regresaba a su domicilio en moto, sin advertir que en la puerta de su casa la aguardaba una emboscada.

Dos hombres la interceptaron, la derribaron del vehículo y buscaron arrebatarle la mochila que llevaba puesta, en medio de un forcejeo desesperado que alteró la calma del barrio.

El drama se intensificó cuando su hijo de apenas 13 años salió en su auxilio y se enfrentó a los agresores.

El menor recibió un golpe en la cabeza con un trozo de fierro, acción que lo dejó desmayado. La brutalidad con la que actuaron los delincuentes sirvió como prueba cabal para esta familia de que estaban dispuestos a todo, incluso de herir a un adolescente.

Fue entonces cuando apareció en escena una segunda moto, con otros dos cómplices, que completaron el ataque y consumaron el robo.

Estos se encargaron de quitarle el rodado a la mujer que, con las pocas fuerzas que le quedaban, intentaba defender su patrimonio. Pero ante la tremenda embestida no le quedó otra opción que soltar.

Tras consumar el asalto, los ladrones escaparon rápidamente por calle 145 hacia 526 y luego continuaron en dirección a 143.

La mujer logró retener la imagen de uno de ellos al que describió como un sujeto de mediana estatura cuyos rasgos faciales no pudo ver debido a que el sujeto tenía el rostro cubierto.

El caso fue caratulado como robo calificado y lesiones. La hipótesis que se maneja es que se trató de un hecho planificado por un grupo de cuatro delincuentes que actuaron de manera organizada. La motocicleta robada fue el único elemento sustraído, pero el saldo incluyó a un adolescente herido y una familia golpeada por un episodio de inseguridad que volvió a mostrar la crudeza de los asaltos violentos en la zona.