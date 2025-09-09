Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |POR LA ELIMINACIÓN DE LA SUDAMERICANA

El plantel del Rojo emitió un duro comunicado

El plantel del Rojo emitió un duro comunicado

Hubo un duro comunicado de los jugadores del Rojo tras la sanción

9 de Septiembre de 2025 | 01:17
Edición impresa

El plantel profesional de Independiente difundió un comunicado oficial a través del Instagram de su capitán, Rodrigo Rey, en el que participó todo el plantel y también hablaron Iván Marcone y Federico Mancuello, para expresar su postura luego de la dura sanción de la Conmebol que determinó la descalificación del club de la Copa Sudamericana.

Los futbolistas manifestaron el dolor y la impotencia que atraviesan desde los incidentes ocurridos en su estadio frente a Universidad de Chile: “Estamos atravesando, igual que nuestros hinchas, el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza y la impotencia, no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final”.

El plantel cuestionó la decisión de Conmebol por dejar sin posibilidad de competir al club en el campo de juego: “Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver y sentir como un grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo” y añadieron: “Acá perdió el fútbol”,

Los jugadores remarcaron que, solicitaron a las autoridades del partido la suspensión sin obtener respuesta: “Nosotros mismos insistimos que tomaran acción porque todo se estaba descontrolando, pero no hubo respuesta ni accionar hacia ese pedido. Solo se extendió todo en el tiempo, lo que terminó acrecentando más el grado de violencia, desesperación e inseguridad en las tribunas”.

Finalmente, el mensaje llamó a la unidad de la familia de Independiente en este momento de crisis.

LEA TAMBIÉN

Levantarían la sanción al estadio de Independiente
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

VIDEO. El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
+ Leidas

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

El plantel del Rojo emitió un duro comunicado

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos

Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida

Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia

Drástica decisión que tomó Carlos Alcaraz

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

Atento León: la dura sanción para una figura del Mengao
Últimas noticias de Deportes

El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador

Lionel Scaloni: “Messi se tomará su tiempo para poder decidir”

Nicolás Otamendi llevará el brazalete de capitán en Guayaquil

Bolivia y Venezuela quieren el Repechaje
La Ciudad
Sube el dólar, bajan las ventas: comerciantes esperan impacto en precios
Reclaman un mapa de ruidos en la Ciudad
Con asesoría y planificación, arquitectos asistirán a clubes
Cocheras aumentaron hasta un 10 por ciento en septiembre
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia
Policiales
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Defendió a su mamá de un asalto y lo mataron
Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años
La Plata marcha contra las falsas denuncias
Velocidad, choque y casi una tragedia en la 122
Política y Economía
Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida
Internas y pases de factura en LLA tras la dura derrota electoral
El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo
Revalorizados, ahora los intendentes irán por la reelección indefinida
Espectáculos
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Ligia Piro: “No me quiero quedar con las ganas de cantar nada”
¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
Adiós a Rick Davies, la inigualable voz de Supertramp
“Alicia (o cómo narrar el olvido)” El ejercicio de la memoria en escena

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla