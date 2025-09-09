Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |TENDENCIAS

Furor por "El conjuro": el terror copa los cines y desplaza a Francella

En el “año del cine de terror”, la última parte de la saga desbancó a “Homo Argentum” y vendió más de 600 mil tickets

Furor por "El conjuro": el terror copa los cines y desplaza a Francella
9 de Septiembre de 2025
Edición impresa

“El conjuro 4”, entrega final de la saga de terror, puso punto final al reinado de “Homo Argentum” en la taquilla argentina: coincidencia, aunque casi un símbolo, la película favorita del presidente Javier Milei quedó segunda en las boleterías locales, justo cuando LLA quedaba segunda en las elecciones provinciales.

De todos modos, la película protagonizdaa por Guillermo Francella lleva vendidas ya 1,5 millones de entradas, es por distancia el principal estreno nacional del año y está ubicada en el cuarto puesto anual. Este fin de semana, vendió 100 mil boletos más, aunque nada pudo hacer frente a “El conjuro 4: Últimos ritos”, que vendió más de 600 mil entradas, cortando el 77% de los boletos en las boleterías locales.

Detrás de “Lilo & Stitch”, además, fue el segundo mejor arranque de una película este año: su ingreso a las salas provocó un aumento del 117% en la asistencia del público. Es, además, el segundo mejor arranque de una película de terror en la historia argentina, detrás de “It”.

EL AÑO DEL TERROR

Es la frutilla en el postre para una franquicia que en Argentina ha funcionado de manera excelente: con 9 películas en total, contando la serie de películas de “La monja” y “Annabelle”, la saga iniciada en 2013 ha vendido más de 9 millones de entradas. Es la franquicia de terror más taquillera del país.

Esta última entrega es un regreso al inicio: la saga vuelve a traer a la pantalla a Ed y Lorraine, investigadores de lo paranormal que existieron en la vida real, y que en el cine son encarnados por Patrick Wilson y Vera Farmiga. El regreso de los dos protagonistas de la saga le ha traído buenos dividendos a la película: en el “año del cine de terror”, “El conjuro: Últimos ritos” recaudó 83 millones de dólares en Estados Unidos, en el tercer estreno más alto para una película de terror, solo detrás de “It” y “It: Capítulo 2”. Y es el mayor estreno de terror a nivel internacional, con 104 millones de dólares en ganancias fuera de los cines de América del Norte.

La película también rompió récords para el universo de “El conjuro”, asegurando el mayor fin de semana de estreno en la franquicia. El desempeño de la película es un testimonio del éxito de la franquicia en producir películas de terror clásicas desde que se lanzó la primera película en 2013, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios para la firma de datos Comscore.

“El público sabe que cuando va a ver ‘El conjuro’, en el momento en que suena esta música aterradora y ominosa con el logo de Warner, sabes que te espera un viaje salvaje”, agregó Dergarabedian. Las cifras del fin de semana de estreno de la película son casi el doble que las de otras películas de terror exitosas este año, incluidas el éxito inesperado de agosto de Zach Cregger “La hora de la desesperación”, la última “Destino final” y “Sinners”, todas lanzadas por Warner Bros: el éxito de “El conjuro 4” llevó al género a superar los 1.000 millones de dólares en ganancias en la taquilla norteamericana.

“Esto solo muestra cómo, posiblemente más que cualquier otro género, el terror ha resistido la prueba del tiempo”, explicó Dergarabedian. “Eso se debe a que no hay nada como ver una película de terror en una sala oscura llena de extraños”.

El género de terror cruzó por última vez la marca de los 1.000 millones de dólares en 2023. Alcanzar ese umbral tan temprano en el año es algo sin precedentes, dijo Dergarabedian, “porque generalmente necesitas un año completo de taquilla de películas de terror para acumular tanto dinero”.

 

