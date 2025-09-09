Estupor por la muerte de una auxiliar en un jardín de infantes

Una mujer de 61 años murió ayer tras descompensarse dentro del Jardín de Infantes N° 949 de Etcheverry, donde trabajaba como auxiliar. La víctima fue identificada como Irma Flora Escandón, vecina de la zona. Según informaron fuentes oficiales, personal policial acudió al lugar, ubicado en 52 y 235, luego de un pedido de auxilio por una emergencia médica.

Al llegar, encontraron a la mujer inconsciente y solicitaron asistencia del SAME. La ambulancia del móvil 06, a cargo de la doctora Yanina Coccaro, intentó maniobras de RCP, pero finalmente se constató el fallecimiento.

Escandón no tenía enfermedades preexistentes conocidas, salvo una bronquitis de la última semana. La fiscalía interviniente dispuso la presencia de Policía Científica y la Morguera Judicial, además de la toma de testimonios personal del establecimiento.