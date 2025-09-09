Defendió a su mamá de un asalto y lo mataron

La violencia volvió a golpear de lleno a una familia del Conurbano bonaerense. Dilan Joel Insfrán, de apenas 17 años, fue asesinado a sangre fría cuando intentó proteger a su madre de un asalto en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. El crimen, ocurrido el último sábado al atardecer, expone una vez más la crudeza con la que operan bandas delictivas, muchas veces integradas por menores de edad.

Según reconstruyeron los investigadores, la familia regresaba a su domicilio cuando Alicia, la madre de Dilan, maniobraba la camioneta Toyota Hilux para ingresar al garaje de su vivienda. Mientras Dilan se disponía a abrir el portón, cuatro delincuentes armados irrumpieron con la intención de robar el vehículo. Con violencia, intentaron arrastrar a la mujer fuera de la camioneta, pero su hijo reaccionó de inmediato para protegerla. La reacción le costó la vida: tres disparos, uno en el cuello y dos en la axila derecha. Tras ser trasladado al Hospital Simplemente Evita, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad de un vecino, que captaron tanto el momento de la agresión como la fuga de los atacantes. Las imágenes fueron determinantes para que la policía identificara a los sospechosos y pudiera organizar los operativos que culminaron con varias detenciones, incluida la del presunto autor material, un adolescente de 15 años con antecedentes penales por encubrimiento agravado. Tres de los delincuentes huyeron hacia el barrio Los Ceibos, mientras que el cuarto, que había tomado otra dirección, fue alcanzado por vecinos que lo increparon y tuvo que retroceder para evitar ser capturado.

El menor acusado de disparar contra Dilan fue arrestado en una finca a unas 25 cuadras del lugar del crimen. Posteriormente, el fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil, ordenó la realización de un dermotest, que confirmó su participación en el homicidio.

La tragedia de Dilan refleja una situación alarmante en distintos puntos del Conurbano: la inseguridad no distingue edades ni contextos, y muchos jóvenes terminan siendo víctimas de hechos violentos mientras otras familias conviven diariamente con la amenaza de robos, asaltos y tiroteos.