Velocidad, choque y casi una tragedia en la 122

Ayer en horas de la mañana ocurrió un impactante siniestro vial sobre la intersección de la avenida 122 y 43, en el límite entre La Plata y Ensenada, que terminó con una mujer herida y gran conmoción en la zona. El choque involucró a un Volkswagen Fox naranja, con una inscripción en el parabrisas que decía “Toretto”, y a una camioneta Fiat Toro.

Según testigos, el auto circulaba a alta velocidad porque su conductor trasladaba a un familiar con urgencia a un hospital, e intentó pasar varios semáforos mientras avanzaba por avenida 122 desde calle 50. Al mismo tiempo, la camioneta doblaba desde 43 hacia la izquierda, lo que provocó la colisión frontal.

Cámaras de seguridad municipales registraron parte de la secuencia, aunque no el impacto directo. La mujer lesionada fue atendida por personal del SAME y trasladada a un hospital para su observación; sus heridas no revestían gravedad.

El accidente generó complicaciones en el tránsito de la zona, que debió ser interrumpido y desviado durante el operativo policial y de emergencia. Ambos vehículos sufrieron importantes daños en la parte frontal, y los ocupantes del Fox también reportaron dolores. La causa quedó en investigación para determinar responsabilidades, incluyendo la posible circulación del semáforo en rojo y la velocidad del auto.

