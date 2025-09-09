Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Kicillof prefirió apuntar contra la casa rosada

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

Afirma que la victoria en la Provincia se debe a Cristina y no felicitó al Gobernador. La réplica de intendentes del kicillofismo

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

la paternidad de la victoria reavivó la pelea en el peronismo/X

9 de Septiembre de 2025 | 01:47
Edición impresa

La interna que se libra en el peronismo ni siquiera se tomó un respiro para celebrar el amplio triunfo electoral del domingo. Dispuesta a no concederle el crédito de la victoria a Axel Kicillof, La Cámpora salió a quitarle protagonismo al Gobernador y colgarle todos los laureles a Cristina Kirchner.

La postal de los festejos en La Plata ya habían mostrado parte de esa lectura K. De hecho, junto a Kicillof y Sergio Massa no estuvo Máximo Kirchner que siguió el desenlace del escrutinio junto a su madre, en el departamento de Constitución donde está detenida.

La decisión del kirchnerismo duro de no reconocerle a Kicillof un rol estelar en la victoria, quedó graficado con dos acciones. La primera, un comunicado del PJ bonaerense que presidente Máximo Kirchner en el que felicita a los candidatos e intendentes por la victoria. El nombre del Gobernador, principal impulsor del desdoblamiento electoral, brilla por su ausencia.

El camporismo fue incluso por más. “Esta victoria contundente es de los trabajadores, de las mujeres, de los pibes y, sobre todo, es un triunfo de Cristina”, afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Y añadió: “Cada voto que pusimos en las urnas es un paso más hacia su libertad y hacia la Argentina que soñamos”.

“Fue su paciencia, su inteligencia y su valentía lo que mantuvo viva la unidad para enfrentar en las urnas a Milei y brindar la esperanza a nuestro pueblo”, añadió en referencia a la ex presidenta.

Con la tensión a flor de piel, Kicillof sigue sin comunicarse tras la victoria peronista con la ex presidenta.

LE PUEDE INTERESAR

Revalorizados, ahora los intendentes irán por la reelección indefinida

LE PUEDE INTERESAR

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

La pelea por el padrinazgo de la victoria también llegó a las costas del kicillofismo. Varios intendentes que reportan al Movimiento Derecho al Futuro salieron a levantar la figura de Kicillof como el gran hacedor del triunfo.

“Si hay un ganador en la Provincia, se llama Axel Kicillof”, publicó en sus redes sociales el intendente de Ensenada, Mario Secco.

“Axel Kicillof es la figura que emerge de este resultado electoral, sin ninguna duda” porque “acertó en todo” y hasta incluso “tuvo que confrontar con compañeros que no creían en eso”, destacó por su parte el jefe comunal de Berazategui, Juan José Mussi.

Tampoco se quedó atrás el ministro de Desarrollo Social, Andrés “Cuervo” Larroque. “Se fortaleció el rol de Axel”, resumió.

En medio de una disputa que no cede, Kicillof prefirió ayer volver a dirigir sus cañones sobre la figura presidencial. “Le hice varios pedidos a Milei, sin reciprocidad porque no ha parado de insultarme. Le pedí que el día de hoy levante el teléfono y tengamos una reunión. Hasta ahora no pasó nada”, lamentó.

Y añadió: “Es por el bien de la situación en general… Imaginate que no es que me muero de ganas pero tengo una responsabilidad como gobernador de la provincia más grande en términos de población, y viendo que el gobierno está en términos de una situación grave”.

En ese sentido, Kicillof le reclamó a Milei que se ponga “a disposición de una conversación” en función de “ver cómo hacemos para que no se pierdan más puestos de trabajo”.

“Tiene esa responsabilidad, cuidar a la gente, a los jubilados, a los laburantes. Lo dice la Constitución, y lo está incumpliendo. No puede gobernar por vetos y por decretos, tiene que haber consenso, no puede hacer lo que se le cante”, apuntó.

Sobre el resultado electoral de las elecciones de ayer, el ex ministro de Economía analizó que se trató de la “historia de un desastre anunciado”.

Según reconoció el propio Gobernador, no recibió un llamado de Milei para felicitarlo por el resultado electoral, pero sí del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En cambio, Kicillof habló con varios de sus pares. Entre ellos, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy). También se comunicó con el mandatario el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.

Además, el Gobernador conversó con varias figuras internacionales, como los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y con los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Bolivia, Evo Morales. También lo llamó la vicepresidenta del gobierno español, María Jesús Montero.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

VIDEO. El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
+ Leidas

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

El plantel del Rojo emitió un duro comunicado

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos

Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida

Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador

Drástica decisión que tomó Carlos Alcaraz
Últimas noticias de Política y Economía

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos

Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida

Internas y pases de factura en LLA tras la dura derrota electoral

Revalorizados, ahora los intendentes irán por la reelección indefinida
Deportes
El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador
Lionel Scaloni: “Messi se tomará su tiempo para poder decidir”
Nicolás Otamendi llevará el brazalete de capitán en Guayaquil
Bolivia y Venezuela quieren el Repechaje
Túnez también sacó boleto para el Mundial
Espectáculos
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Ligia Piro: “No me quiero quedar con las ganas de cantar nada”
¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
Adiós a Rick Davies, la inigualable voz de Supertramp
“Alicia (o cómo narrar el olvido)” El ejercicio de la memoria en escena
Información General
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Médicos argentinos ganaron el “Óscar de la retina” por una cirugía ocular
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Policiales
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Defendió a su mamá de un asalto y lo mataron
Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años
La Plata marcha contra las falsas denuncias
Velocidad, choque y casi una tragedia en la 122

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla