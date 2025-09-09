El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

la paternidad de la victoria reavivó la pelea en el peronismo/X

La interna que se libra en el peronismo ni siquiera se tomó un respiro para celebrar el amplio triunfo electoral del domingo. Dispuesta a no concederle el crédito de la victoria a Axel Kicillof, La Cámpora salió a quitarle protagonismo al Gobernador y colgarle todos los laureles a Cristina Kirchner.

La postal de los festejos en La Plata ya habían mostrado parte de esa lectura K. De hecho, junto a Kicillof y Sergio Massa no estuvo Máximo Kirchner que siguió el desenlace del escrutinio junto a su madre, en el departamento de Constitución donde está detenida.

La decisión del kirchnerismo duro de no reconocerle a Kicillof un rol estelar en la victoria, quedó graficado con dos acciones. La primera, un comunicado del PJ bonaerense que presidente Máximo Kirchner en el que felicita a los candidatos e intendentes por la victoria. El nombre del Gobernador, principal impulsor del desdoblamiento electoral, brilla por su ausencia.

El camporismo fue incluso por más. “Esta victoria contundente es de los trabajadores, de las mujeres, de los pibes y, sobre todo, es un triunfo de Cristina”, afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Y añadió: “Cada voto que pusimos en las urnas es un paso más hacia su libertad y hacia la Argentina que soñamos”.

“Fue su paciencia, su inteligencia y su valentía lo que mantuvo viva la unidad para enfrentar en las urnas a Milei y brindar la esperanza a nuestro pueblo”, añadió en referencia a la ex presidenta.

Con la tensión a flor de piel, Kicillof sigue sin comunicarse tras la victoria peronista con la ex presidenta.

La pelea por el padrinazgo de la victoria también llegó a las costas del kicillofismo. Varios intendentes que reportan al Movimiento Derecho al Futuro salieron a levantar la figura de Kicillof como el gran hacedor del triunfo.

“Si hay un ganador en la Provincia, se llama Axel Kicillof”, publicó en sus redes sociales el intendente de Ensenada, Mario Secco.

“Axel Kicillof es la figura que emerge de este resultado electoral, sin ninguna duda” porque “acertó en todo” y hasta incluso “tuvo que confrontar con compañeros que no creían en eso”, destacó por su parte el jefe comunal de Berazategui, Juan José Mussi.

Tampoco se quedó atrás el ministro de Desarrollo Social, Andrés “Cuervo” Larroque. “Se fortaleció el rol de Axel”, resumió.

En medio de una disputa que no cede, Kicillof prefirió ayer volver a dirigir sus cañones sobre la figura presidencial. “Le hice varios pedidos a Milei, sin reciprocidad porque no ha parado de insultarme. Le pedí que el día de hoy levante el teléfono y tengamos una reunión. Hasta ahora no pasó nada”, lamentó.

Y añadió: “Es por el bien de la situación en general… Imaginate que no es que me muero de ganas pero tengo una responsabilidad como gobernador de la provincia más grande en términos de población, y viendo que el gobierno está en términos de una situación grave”.

En ese sentido, Kicillof le reclamó a Milei que se ponga “a disposición de una conversación” en función de “ver cómo hacemos para que no se pierdan más puestos de trabajo”.

“Tiene esa responsabilidad, cuidar a la gente, a los jubilados, a los laburantes. Lo dice la Constitución, y lo está incumpliendo. No puede gobernar por vetos y por decretos, tiene que haber consenso, no puede hacer lo que se le cante”, apuntó.

Sobre el resultado electoral de las elecciones de ayer, el ex ministro de Economía analizó que se trató de la “historia de un desastre anunciado”.

Según reconoció el propio Gobernador, no recibió un llamado de Milei para felicitarlo por el resultado electoral, pero sí del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En cambio, Kicillof habló con varios de sus pares. Entre ellos, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy). También se comunicó con el mandatario el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.

Además, el Gobernador conversó con varias figuras internacionales, como los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y con los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Bolivia, Evo Morales. También lo llamó la vicepresidenta del gobierno español, María Jesús Montero.