El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador

La Selección Argentina, sin Lionel Messi tendrá su último partido de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado nacional se mide desde las 20.00 ante Ecuador en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Televisa TyC Sports y Telefe.

La Albiceleste ya clasificada a la próxima cita ecuménica, le pone final a la fase clasificatoria, en donde realizó un trabajo formidable, sacándole de momento 10 puntos de diferencia, nada menos que a su clásico rival Brasil. De esta forma, los dirigidos por Scaloni volvieron a terminar primeros en el sudamericano. La última vez que lo había conseguido fue en las Eliminatorias para el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando los por entonces dirigidos por Marcelo Bielsa terminaron primeros con 43 puntos mientras que la Verdeamarelha finalizó muy por debajo, en la tercera posición con solo 30 unidades.

Argentina viene de hacer una gran performance, el jueves pasado, en la última función de la Pulga en tierra de gauchos por un partido oficial, donde el encuentro estuvo a la altura de las circunstancias, y sin inconvenientes los campeones del mundo golearon 3-0 a Venezuela en el Estadio Monumental, en donde Messi fue el artista en una función a teatro completo, que terminó con el lagrimón nostálgico de miles de espectadores que estuvieron presentes a pesar de las bajas temperaturas.

Por su parte, el elenco nacional no tendrá una parada fácil, ya que se enfrenta a un equipo, que si bien consiguió el boleto al mundial con anterioridad, se la juega para llegar lo más lejos posible en la tabla de posiciones. Actualmente la tricolor se encuentra ubicada cuarta con 26 unidades, y que de ganar y esperar resultados favorables, podría alcanzar el segundo puesto. Además, la jornada pasada igualó sin goles ante Paraguay en Asunción.

A pesar de esto, si bien el seleccionador argentino prepara variantes, de las cuales algunas son obligadas, y otras técnicas, de momento mantiene algunas incógnitas para lo que será su tercera visita a Guayaquil, Ciudad con la que cuenta con un positivo historial, ya que de momento no perdió en esa urbe.

Con Lautaro Martínez por la Pulga, el DT prevé cuatro cambios para esta noche

De esta forma, el oriundo de Pujato, hará algunas modificaciones: el defensor central Leonardo Balerdi ingresará por Cristian Romero (debe cumplir la fecha de suspensión), el atacante Nicolás González haría lo propio por Franco Mastantuono, mientras que Lautaro Martínez ocuparía el lugar de Leo Messi.

Además de estas variantes, el DT aún no dio a conocer si en el lateral derecho jugará Nahuel Molina o si estará Gonzalo Montiel, mientras que todavía debe definir si en la banda izquierda de la defensa irá Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña, aunque todo indicaría que las alas laterales serían ocupadas por el jugador de River en la derecha, en tanque, que el ex independiente por la izquierda.

A su vez, en cuanto a otras dudas, Scaloni no confirmó si Rodrigo de Paul será de la partida en el mediocampo o si en su lugar estará Exequiel Palacios.

Por otro lado, en cuanto al equipo tricolor para este encuentro ante la Selección argentina, el ex director técnico de Defensa y Justicia hará cuatro cambios: en el mediocampo, Moisés Caicedo, Alan Franco y Gonzalo Plata ingresarán por Ángelo Preciado, Pedro Vite y Jordy Acivar, respectivamente, mientras que Kevin Rodríguez reemplazaría a Kendry Páez en la delantera.

Además, Beccacece no confirmó si en el lateral derecho estaría Joel Ordóñez o si jugará Preciado. Mientras que en el mediocampo pelean por un puesto Jhon Yeboah y Nilson Ángulo. A falta de definiciones, el DT terminará de armar el rompecabezas en las próximas horas.