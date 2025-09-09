Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Con pedido de cambios en el gabinete y en la estrategia electoral de cara a octubre

Internas y pases de factura en LLA tras la dura derrota electoral

El influencer libertario “Gordo Dan”, referenciado con Santiago Caputo, le apuntó a Sebastián Pareja por el traspié en la Provincia

Internas y pases de factura en LLA tras la dura derrota electoral
9 de Septiembre de 2025 | 01:48
Edición impresa

Tras la dura derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) a manos de la alianza peronista Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del domingo, florecieron las internas en el espacio que lidera Javier Milei. Uno de los primeros en reaccionar fue Daniel Parisini, el influencer libertario conocido en redes como “Gordo Dan”, quien en uno de los tantos mensajes en X que publicó desde el traspié electoral le habló directamente al Presidente para pedirle cambios de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre: “DT ordene ya el equipo. Acá seguiremos bancando hasta el final. Pero ordene ya el equipo. Ordene el equipo y venceremos”, escribió.

En la prolífica catarsis que hizo el médico y propagandista oficialista sobresalió un destinatario: Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei, Martín y Eduardo “Lule” Menem en la provincia de Buenos Aires que relegó de las listas al ejército de militantes digitales que, como Parisini, integran “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación de jóvenes referenciados con el asesor Santiago Caputo.

“Esto no se puede permitir nunca más”, sentenció en otra publicación el “Gordo Dan”. Lo hizo sobre una foto en la que se ve a Pareja junto al puntero libertario Ramón “Nene” Vera. Con pasado kirchnerista y presuntos nexos con barrabravas, este dirigente se puso al frente de la organización del acto de cierre de campaña que la semana pasada encabezó Milei en Moreno. Vera estuvo en ese acto, del que se fue a bordo de un descapotable de alta gama y con varias multas por infracciones de tránsito.

Sin cargo formal en la Casa Rosada, pero principal difusor de las ideas de Milei y conductor del streaming ultraoficialista “La Misa”, Parisini también hizo suyas las palabras del libertario Mariano Martínez al compartir un video en el que el youtuber analiza: “Esto es una paliza, es indibujable (...) Es la magnífica estrategia de poner gente que no calienta a nadie, que no le interesa a nadie; el 95% son impresentables: era obvio que iba a fracasar”.

”Suscribo a cada palabra”, aseguró el “Gordo Dan” sobre el video en el que Pérez arremete: “Son un rejunte de runflas e impresentables, los Pareja de la vida, los Nene Vera de la vida, deberían salir a dar explicaciones porque es un papelón” e insiste: “Den la cara, admitan el error, den un paso al costado, es necesario. Y no se escondan atrás del Presidente”.

El referente de “Las Fuerzas del Cielo” cargó también contra Maximiliano Bondarenko, el expolicía y diputado provincial electo de LLA por la tercera sección electoral que tras la derrota del domingo aseguró que su mamá es jubilada “y no llega a fin de mes”, a la par que admitió que el oficialismo nacional debe revisar errores.

LE PUEDE INTERESAR

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

LE PUEDE INTERESAR

Revalorizados, ahora los intendentes irán por la reelección indefinida

Tras esa declaración, el “Gordo Dan” cuestionó: “El flamante diputado electo por LLA Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina un día después de la elección” y aprovechó para volver a apuntarle a los armadores de LLA en la Provincia: “Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el Presidente Milei”.

En la interna a cielo abierto desatada entre el sector de Pareja y el del asesor Caputo, otro de los disparos digitales del influencer mileísta fue para el candidato a concejal suplente de La Plata, Santiago Rodríguez, quien en Instagram aludió de forma irónica a Karina Milei por las presuntas coimas en Discapacidad y también burló a Patricia Bullrich (ver página 9).

A los cuestionamientos, con tono de autocrítica, se sumó el titular del bloque libertario en la Legislatura, Agustín Romo. Ligado al sector del “Gordo Dan” y Caputo, advirtió: “Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdés es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Daniel “Gordo Dan” Parisini

Sebastián Pareja

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

VIDEO. El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
+ Leidas

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

El plantel del Rojo emitió un duro comunicado

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos

Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida

Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador

Drástica decisión que tomó Carlos Alcaraz
Últimas noticias de Política y Economía

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos

Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

Revalorizados, ahora los intendentes irán por la reelección indefinida
Policiales
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Defendió a su mamá de un asalto y lo mataron
Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años
La Plata marcha contra las falsas denuncias
Velocidad, choque y casi una tragedia en la 122
Deportes
El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador
Lionel Scaloni: “Messi se tomará su tiempo para poder decidir”
Nicolás Otamendi llevará el brazalete de capitán en Guayaquil
Bolivia y Venezuela quieren el Repechaje
Túnez también sacó boleto para el Mundial
Espectáculos
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Ligia Piro: “No me quiero quedar con las ganas de cantar nada”
¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
Adiós a Rick Davies, la inigualable voz de Supertramp
“Alicia (o cómo narrar el olvido)” El ejercicio de la memoria en escena
Información General
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Médicos argentinos ganaron el “Óscar de la retina” por una cirugía ocular
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla