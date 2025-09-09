Internas y pases de factura en LLA tras la dura derrota electoral

Tras la dura derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) a manos de la alianza peronista Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del domingo, florecieron las internas en el espacio que lidera Javier Milei. Uno de los primeros en reaccionar fue Daniel Parisini, el influencer libertario conocido en redes como “Gordo Dan”, quien en uno de los tantos mensajes en X que publicó desde el traspié electoral le habló directamente al Presidente para pedirle cambios de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre: “DT ordene ya el equipo. Acá seguiremos bancando hasta el final. Pero ordene ya el equipo. Ordene el equipo y venceremos”, escribió.

En la prolífica catarsis que hizo el médico y propagandista oficialista sobresalió un destinatario: Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei, Martín y Eduardo “Lule” Menem en la provincia de Buenos Aires que relegó de las listas al ejército de militantes digitales que, como Parisini, integran “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación de jóvenes referenciados con el asesor Santiago Caputo.

“Esto no se puede permitir nunca más”, sentenció en otra publicación el “Gordo Dan”. Lo hizo sobre una foto en la que se ve a Pareja junto al puntero libertario Ramón “Nene” Vera. Con pasado kirchnerista y presuntos nexos con barrabravas, este dirigente se puso al frente de la organización del acto de cierre de campaña que la semana pasada encabezó Milei en Moreno. Vera estuvo en ese acto, del que se fue a bordo de un descapotable de alta gama y con varias multas por infracciones de tránsito.

Sin cargo formal en la Casa Rosada, pero principal difusor de las ideas de Milei y conductor del streaming ultraoficialista “La Misa”, Parisini también hizo suyas las palabras del libertario Mariano Martínez al compartir un video en el que el youtuber analiza: “Esto es una paliza, es indibujable (...) Es la magnífica estrategia de poner gente que no calienta a nadie, que no le interesa a nadie; el 95% son impresentables: era obvio que iba a fracasar”.

”Suscribo a cada palabra”, aseguró el “Gordo Dan” sobre el video en el que Pérez arremete: “Son un rejunte de runflas e impresentables, los Pareja de la vida, los Nene Vera de la vida, deberían salir a dar explicaciones porque es un papelón” e insiste: “Den la cara, admitan el error, den un paso al costado, es necesario. Y no se escondan atrás del Presidente”.

El referente de “Las Fuerzas del Cielo” cargó también contra Maximiliano Bondarenko, el expolicía y diputado provincial electo de LLA por la tercera sección electoral que tras la derrota del domingo aseguró que su mamá es jubilada “y no llega a fin de mes”, a la par que admitió que el oficialismo nacional debe revisar errores.

Tras esa declaración, el “Gordo Dan” cuestionó: “El flamante diputado electo por LLA Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina un día después de la elección” y aprovechó para volver a apuntarle a los armadores de LLA en la Provincia: “Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el Presidente Milei”.

En la interna a cielo abierto desatada entre el sector de Pareja y el del asesor Caputo, otro de los disparos digitales del influencer mileísta fue para el candidato a concejal suplente de La Plata, Santiago Rodríguez, quien en Instagram aludió de forma irónica a Karina Milei por las presuntas coimas en Discapacidad y también burló a Patricia Bullrich (ver página 9).

A los cuestionamientos, con tono de autocrítica, se sumó el titular del bloque libertario en la Legislatura, Agustín Romo. Ligado al sector del “Gordo Dan” y Caputo, advirtió: “Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdés es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar”.