Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

Tras asentarse en el escrutinio la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la Provincia, el militante libertario Daniel “Gordo Dan” Parisini dio inicio a una serie de críticas y búsqueda de responsables en el armado de las listas. En las últimas horas, el tuitero filtró un supuesto posteo en las redes de un candidato a concejal suplente de La Libertad Avanza en La Plata, con imágenes acompañando a Patricia Bullrich y Karina Milei y mensajes en referencia a las presuntas coimas que vinculan a la hermana del presidente.

Primer candidato a concejal de La Libertad Avanza suplente por la octava sección electoral, publicando esto en el día de hoy en mejores amigos de Instagram. pic.twitter.com/S7o0yEO92v — DAN (@GordoDan_) September 8, 2025

El Gordo Dan compartió capturas de las historias de mejores amigos de Santiago Rodríguez, candidato a primer concejal suplente en nuestra ciudad por LLA, donde se lo ve junto a Karina Milei y debajo un mensaje que dice “Los del 3%... hay que pedir mas” y luego con Bullrich con otro mensaje que decía “Patito queria vinito en caja y poner bombas”. El posteo de Parisini, que se viralizó en cuestión de minutos, expresaba: “Primer candidato a concejal de La Libertad Avanza suplente por la octava sección electoral, publicando esto en Instagram”.