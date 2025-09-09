El Gobernador contó detalles del mensaje de Francos felicitándolo

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
Tras el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del domingo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se comunicó con el gobernador, Axel Kicillof, para felicitarlo.
Así lo contó el propio mandatario provincial: “Tenía 500 mensajes en WhatsApp, ninguno de Milei pero sí uno de Guillermo Francos, felicitándome”, reconoció Kicillof durante una entrevista radial.
El Gobernador agregó que le respondió al ministro coordinador “con un mensaje formal. Reconoció lo ocurrido en las urnas y me felicitó por el triunfo”, aunque aseguró que él “estaba esperando una convocatoria a una reunión” con el Presidente.
De esa manera, el bonaerense aclaró que el intercambio con Francos no incluyó una cita formal a dialogar sobre temas de gestión en la Casa Rosada. El domingo, durante su discurso en La Plata tras el triunfo, Kicillof volvió a reclamarle un encuentro a Milei, pese a la catarata de insultos que el jefe de Estado le dedicó en la campaña.
Sin embargo, el Gobernador reveló que no recibió ningún llamado o mensaje del Presidente. En ese sentido, agregó que encontró el WhatsApp de Francos entre cientos de notificaciones acumuladas, como las llamadas que le llegaron de sus pares provinciales y de los presidentes de Brasil, Uruguay y Chile. Aunque, al cierre de esta edición, no había hablado con Cristina ni Máximo Kirchner.
Si bien aceptó “el reconocimiento y las felicitaciones” del jefe de Gabinete, Kicillof precisó que el mensaje de Francos se limitó a lo protocolar y no respondió a los reclamos que expresó públicamente.
“Uno de los mensajes fue de Francos, felicitando -reiteró- Pero no respondiendo lo que planteé ayer (por el domingo). Dado que el gobierno nacional vino acá a plebiscitar y a poner en juego sus políticas y perdió de manera tan terminal, yo le pedí a Milei una reunión, públicamente, por cuarta vez”, insistió el Gobernador, que además pidió que que el Gobierno revise su política económica tras la derrota. “(Milei) tiene que recapacitar y cambiar de rumbo”, advirtió.
Antes, el ministro Francos había admitido que, luego del traspié libertario en la Provincia, el Gobierno debe “hacer una autocrítica” y ver en qué cosas falló, especialmente porque “los resultados macroeconómicos no están llegando a la gente”.
