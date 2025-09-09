La prensa internacional se hizo eco de la elección

Los diarios del exterior reflejaron la “fuerte derrota” que sufrió el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. “El peronismo sacó una ventaja de más de 13 puntos en un distrito donde reside alrededor del 40% de la población y que representa la mayor contribución a la economía del país”, destacó el sitio francés RFI, en un informe de su corresponsal en la Argentina, Natalio Cosoy.

“La Libertad Avanza apostaba a un resultado más ajustado”, agregó y sentenció: “La estrategia de Kicillof de separar estos comicios de la provincia de Buenos Aires de las legislativas nacionales, que se celebrarán el próximo 26 de octubre, terminó dando frutos”.

En la misma línea se expresa la agencia Associated Press (AP), la que a través de su corresponsal Isabel Debré, marca que “Milei sufrió un duro revés el domingo en una elección provincial de Buenos Aires considerada ampliamente como una prueba política para su partido libertario y un barómetro de su desempeño en las cruciales elecciones intermedias del Congreso el próximo mes”. El sitio ruso Actualidad RT titula con una frase de Milei durante su discurso en nuestra ciudad: “Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo”. Ese medio también ofrece un artículo de interpretación.

“Derrota categórica: Milei pierde ante el peronismo en la provincia más importante de la Argentina”, es el título de otro medio de la misma nacionalidad, Sputnik News.