Atentado en Jerusalén: entre los muertos, una argentina

Rescatistas retiran el cuerpo de una víctima en el lugar del trágico tiroteo en Jerusalén / AP

Dos palestinos abrieron fuego ayer en una parada de micros de Jerusalén Este y mataron a seis personas, informaron las autoridades israelíes, en uno de los ataques más mortíferos en la ciudad desde el inicio de la guerra en Gaza.

El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Los dos atacantes murieron, según la policía.

“Terroristas palestinos asesinaron a seis israelíes, entre ellos Yaakov Pinto, un inmigrante recién llegado de España”, declaró el canciller israelí, Gideon Saar. “Sánchez y sus perversos ministros, que justificaron la masacre del 7 de octubre, decidieron hace tiempo ponerse del lado de Hamás y en contra de Israel. ¡Qué vergüenza!”, acusó, en referencia a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, contra Israel para “poder detener el genocidio en Gaza”.

Los fallecidos son el citado Yaakov Pinto (25), casado hacía tres meses; los rabinos Yisrael Metzner (28); Yosef David (43); Mordejai Steintzag (79) y Levi Yitzchak Pash (57), y la argentina-israelí Sara Mariela Voloj de Mendelson, de 60 años.

QUIÉN ERA SARA MENDELSON

Mendelson era nacida en Argentina y había emigrado a Israel con su familia cuando tenía 7 años, según Ashdodnet, un sitio de noticias local en Ashdod, donde pasó parte de su infancia.

Proveniente de una familia muy ligada a la vida comunitaria, se formó en el movimiento juvenil religioso Bnei Akiva, del que llegó a ser dirigente, y a lo largo de los años se destacó por su labor educativa y social.

Sara Mendelson

En la actualidad se desempeñaba como directora de Relaciones Gubernamentales en la sede del movimiento en Jerusalén, cargo en el que mantenía vínculos con instituciones oficiales y organizaciones internacionales. Sara estaba casada, era madre de cuatro hijos y abuela de varios nietos. La asesinaron mientras se dirigía a su trabajo.

El esposo de Sara, Shlomi, se lamentó: “Sarita, mi querida esposa, eras pura energía de bondad y un camino recto. Todas tus acciones fueron un ejemplo. Todos te admiraban, cada uno a su manera. Todos los que te conocieron lloran. Miembros de Bnei Akiva, nadie lo asimila”.

El Magen David Adom (Cruz Roja de Israel) indicó que hay ocho heridos, cinco de ellos graves. La policía declaró que “un agente de seguridad y un civil reaccionaron de inmediato. Replicaron y neutralizaron a los atacantes”.

“Los heridos estaban en el suelo y en la acera, cerca de una parada de micros. Algunos estaban inconscientes”, contó el enfermero Fadi Dekaidek en el comunicado de los servicios de emergencia.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se desplazó al lugar tras una reunión con los responsables de los servicios de seguridad.

“Estamos en guerra contra el terrorismo en varios frentes”, declaró. El presidente Isaac Herzog señaló en la red social X que “este ataque horrible nos recuerda que estamos luchando contra el mal absoluto”.

SATISFACCIÓN DE HAMÁS

El movimiento islamista palestino Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, se felicitó del ataque pero no lo reivindicó.

“Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo”, indicó en un comunicado. Francia, Alemania y la Unión Europea condenaron el ataque.