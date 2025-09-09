Atentado en Jerusalén: entre los muertos, una argentina

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios
Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida
Internas y pases de factura en LLA tras la dura derrota electoral
Sube el dólar, bajan las ventas: comerciantes esperan impacto en precios
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
La razón por la cual el resultado electoral puede obligar a Milei a recalcular todo
El Gobernador contó detalles del mensaje de Francos felicitándolo
Con asesoría y planificación, arquitectos asistirán a clubes
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia
Puede faltar agua en un sector de San Carlos por obras programadas
El Consejo Profesional de Agrimensura celebra su 40º aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Dos terroristas palestinos abrieron fuego y mataron a seis personas en una parada de micros durante la mañana. Hamás celebró, pero no se atribuyó el trágico ataque
Dos palestinos abrieron fuego ayer en una parada de micros de Jerusalén Este y mataron a seis personas, informaron las autoridades israelíes, en uno de los ataques más mortíferos en la ciudad desde el inicio de la guerra en Gaza.
El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Los dos atacantes murieron, según la policía.
“Terroristas palestinos asesinaron a seis israelíes, entre ellos Yaakov Pinto, un inmigrante recién llegado de España”, declaró el canciller israelí, Gideon Saar. “Sánchez y sus perversos ministros, que justificaron la masacre del 7 de octubre, decidieron hace tiempo ponerse del lado de Hamás y en contra de Israel. ¡Qué vergüenza!”, acusó, en referencia a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, contra Israel para “poder detener el genocidio en Gaza”.
Los fallecidos son el citado Yaakov Pinto (25), casado hacía tres meses; los rabinos Yisrael Metzner (28); Yosef David (43); Mordejai Steintzag (79) y Levi Yitzchak Pash (57), y la argentina-israelí Sara Mariela Voloj de Mendelson, de 60 años.
Mendelson era nacida en Argentina y había emigrado a Israel con su familia cuando tenía 7 años, según Ashdodnet, un sitio de noticias local en Ashdod, donde pasó parte de su infancia.
Proveniente de una familia muy ligada a la vida comunitaria, se formó en el movimiento juvenil religioso Bnei Akiva, del que llegó a ser dirigente, y a lo largo de los años se destacó por su labor educativa y social.
LE PUEDE INTERESAR
Rusia cita al embajador de nuestro país por los audios
LE PUEDE INTERESAR
Juicio al acusado de intentar matar a Trump
Sara Mendelson
En la actualidad se desempeñaba como directora de Relaciones Gubernamentales en la sede del movimiento en Jerusalén, cargo en el que mantenía vínculos con instituciones oficiales y organizaciones internacionales. Sara estaba casada, era madre de cuatro hijos y abuela de varios nietos. La asesinaron mientras se dirigía a su trabajo.
El esposo de Sara, Shlomi, se lamentó: “Sarita, mi querida esposa, eras pura energía de bondad y un camino recto. Todas tus acciones fueron un ejemplo. Todos te admiraban, cada uno a su manera. Todos los que te conocieron lloran. Miembros de Bnei Akiva, nadie lo asimila”.
El Magen David Adom (Cruz Roja de Israel) indicó que hay ocho heridos, cinco de ellos graves. La policía declaró que “un agente de seguridad y un civil reaccionaron de inmediato. Replicaron y neutralizaron a los atacantes”.
“Los heridos estaban en el suelo y en la acera, cerca de una parada de micros. Algunos estaban inconscientes”, contó el enfermero Fadi Dekaidek en el comunicado de los servicios de emergencia.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se desplazó al lugar tras una reunión con los responsables de los servicios de seguridad.
“Estamos en guerra contra el terrorismo en varios frentes”, declaró. El presidente Isaac Herzog señaló en la red social X que “este ataque horrible nos recuerda que estamos luchando contra el mal absoluto”.
El movimiento islamista palestino Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, se felicitó del ataque pero no lo reivindicó.
“Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo”, indicó en un comunicado. Francia, Alemania y la Unión Europea condenaron el ataque.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí