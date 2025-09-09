Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

La Plata marcha contra las falsas denuncias

La Plata marcha contra las falsas denuncias

En plaza Moreno

Esteban Pérez Fernández

Esteban Pérez Fernández
eperezfernandez@eldia.com

9 de Septiembre de 2025
Organizaciones sociales y civiles de Argentina y el mundo marcharán hoy para denunciar el impacto de las falsas acusaciones judiciales. Según sostienen, se trata de un delito que vulnera derechos fundamentales y provoca daños irreparables en hombres, mujeres y, sobre todo, en niños.

La movilización central será en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso Nacional, a las 16 horas. Pero el reclamo tendrá un carácter federal inédito: habrá marchas en 18 provincias y 20 ciudades, entre ellas Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Misiones, San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, La Rioja, Santiago del Estero, La Pampa, Chaco y San Juan. En cada localidad se eligieron plazas centrales o edificios judiciales como puntos de encuentro. En La Plata, la concentración será a las 17 en Plaza Moreno.

El Día Internacional contra las Falsas Denuncias nació en Inglaterra, en homenaje al profesor Simon Warr. El docente fue acusado injustamente de abuso por algunas de sus alumnas, que luego admitieron haber inventado el relato. Aunque fue absuelto, el proceso lo devastó: durante la investigación contrajo cáncer y poco después falleció. Sus estudiantes instituyeron en su memoria el Falsely Accused Day, y cada 9 de septiembre realizan actividades de concientización. Con los años, la fecha trascendió fronteras y hoy se replica en Europa, Estados Unidos, Oceanía y América Latina.

LOS CASOS QUE MARCAN A LA PLATA

La capital bonaerense se convirtió en una de las ciudades con mayor cantidad de historias que exponen el drama de las denuncias falsas. Uno de los episodios más recientes tuvo como protagonista a un comerciante de barrio. Pasó dos años en prisión acusado de maltratar a sus hijos a golpes con un palo, cuando en realidad era la madre quien los castigaba con violencia. Tras una cámara Gesell, la Justicia comprobó la inocencia del hombre, que recuperó la libertad en 2024. Hoy intenta reconstruir su vida y el vínculo con los menores, mientras la mujer que lo denunció permanece en libertad.

Otro hecho que conmovió ocurrió cuando un hombre fue detenido después de que su pareja lo denunciara por agresión. Lo que había ocurrido era que ella lo persiguió con un cuchillo con decisión de dañarlo dentro de la casa y, en medio del forcejeo, perdió una prótesis dental. El acusado pasó un año y medio preso hasta que pudo probar lo ocurrido. Recuperó la libertad hace pocos días, pero aún no logró revincularse con sus dos hijos.

Un juez de Familia de La Plata, en diálogo con este diario bajo estricta reserva de identidad, reveló la magnitud del problema: “En 2023 recibimos unas 12.000 denuncias de mujeres contra hombres. Al menos 9.000 son falsas, pero muchas veces tenemos las manos atadas ante un sistema que nos controla, presiona y favorece a quienes se aprovechan de esta situación. Las verdaderas víctimas terminan con sus vidas destrozadas, y no hablo solo de los hombres: también de hijos, abuelos, amigos y toda una red familiar que pierde vínculos que después cuesta años recuperar o no se recuperan”. Un estudio de la asociación estadounidense SAVE reveló que en Argentina el 11% de los adultos aseguró haber sido víctima de una denuncia falsa, algo de más de 3 millones de personas.

