Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Día agitado en la casa de gobierno

Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida

La presidirá Milei y estará Karina.También habrá un llamado al diálogo a los gobernadores. Los apuntados para irse

Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida

Caras largas en el bunker libertario en la plata. Karina Milei, Adorni y Martín Menem en escena/na

9 de Septiembre de 2025 | 01:49
Edición impresa

Una de las dudas que flotó ayer, tras la dura derrota de La Libertad Avanza en la Provincia, es si se producirían cambios en el Gabinete nacional antes de las elecciones de octubre. Tras dos reuniones del presidente con sus ministros, un vocero del Gobierno reveló a EL DIA que “por ahora no”. aunque no se descartaban modificaciones en las segundas líneas.

Esta afirmación, dejó abierta la puerta para que nombres como el de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, deje el gobierno antes de las elecciones legislativas de octubre. Los Menem -también Martín- son tal vez los más cuestionado. Se suma el armador bonaerense, Sebastián Pareja.

Ayer, el presidente reunió a su tropa en la Casa Rosada en dos turnos. Se trató de la primera vez que se realizan dos encuentros de ministros en una misma jornada.

Tras esa reunión llegó el anuncio del portavoz Manuel Adorni de reflotar una “mesa política nacional”, que estará presidida por el propio mandatario y que también la integrarán su hermana Karina -muy cuestionada por el resultado bonaerense- y el asesor Santiago Caputo. Es una nueva versión de lo que antes llamaban en modo informal “la mesa de los lunes”, que tenía los mismos integrantes.

Además, dijo que habrá una convocatoria a un “diálogo federal” con los gobernadores, aunque no se definió fecha. Adorni también informó que “la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”. Se reuniría esta la tarde.

A la salida del segundo encuentro uno de los asistentes descartó que en lo inmediato vayan a haber anuncios en lo inmediato. Por lo pronto, el Gobierno sigue la evolución de los mercados muy de cerca.

LE PUEDE INTERESAR

Internas y pases de factura en LLA tras la dura derrota electoral

LE PUEDE INTERESAR

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

La actividad de ayer

Milei llegó ayer temprano a Casa Rosada, tras haber participado este domingo por la noche del búnker libertario en Gonnet, en las inmediaciones de La Plata. Allí el mandatario emitió un discurso de tono más moderado que el habitual.

La primera reunión de Gabinete se realizó entre las 9.30 y las 11.30. Allí estuvieron los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto). Y el jefe de ministros, Guillermo Francos.

También participó de ese primer encuentro, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo, las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), y el portavoz presidencial Manuel Adorni.

En ese primer cónclave el único ausente fue Luis “Toto” Caputo, que llegó pocos minutos antes de las 12 para la reunión que el mandatario mantuvo con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por una línea de crédito para el país.

A la reunión de la tarde asistieron todos los ministros nuevamente y el eje del encuentro giró, todo indica, alrededor del desafío electoral que tiene por delante el oficialismo para poder revertir la performance de cara a los comicios generales de octubre.

Los funcionarios cuestionados

Uno de los funcionarios más cuestionados ayer fue Pareja, el armador de la lista de La Libertad Avanza en la Provincia.

Pareja, que va como candidato a diputado nacional en octubre, condujo la campaña electoral que culminó ayer en la estrepitosa derrota libertaria ante el peronismo. Y más allá de su cargo de funcionario en el gobierno de Milei, lo que estaba en duda es si conduciría la campaña electoral de octubre.

Más estable parece por ahora el cargo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Pese a las costosas y consecutivas derrotas en el Congreso, con varias leyes aprobadas por la oposición y hasta con un histórico veto rechazado, el riojano no sería el más complicado.

Con el mismo apellido, más apuntado quedó Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei y también con mucha presencia en los acuerdos electorales.

De “El Jefe”, Karina, muy cuestionada tras los audios de Spagnuelo y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, nadie quiso hablar. Y por ahora está blindada.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Nos hacemos cargo de la insatisfacciónde la gente”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

VIDEO. El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
+ Leidas

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

El plantel del Rojo emitió un duro comunicado

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos

Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida

Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador

Drástica decisión que tomó Carlos Alcaraz
Últimas noticias de Política y Economía

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos

Internas y pases de factura en LLA tras la dura derrota electoral

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

Revalorizados, ahora los intendentes irán por la reelección indefinida
Deportes
El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador
Lionel Scaloni: “Messi se tomará su tiempo para poder decidir”
Nicolás Otamendi llevará el brazalete de capitán en Guayaquil
Bolivia y Venezuela quieren el Repechaje
Túnez también sacó boleto para el Mundial
Policiales
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Defendió a su mamá de un asalto y lo mataron
Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años
La Plata marcha contra las falsas denuncias
Velocidad, choque y casi una tragedia en la 122
Espectáculos
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Ligia Piro: “No me quiero quedar con las ganas de cantar nada”
¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
Adiós a Rick Davies, la inigualable voz de Supertramp
“Alicia (o cómo narrar el olvido)” El ejercicio de la memoria en escena
Información General
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Médicos argentinos ganaron el “Óscar de la retina” por una cirugía ocular
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla