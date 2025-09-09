Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
La presidirá Milei y estará Karina.También habrá un llamado al diálogo a los gobernadores. Los apuntados para irse
Una de las dudas que flotó ayer, tras la dura derrota de La Libertad Avanza en la Provincia, es si se producirían cambios en el Gabinete nacional antes de las elecciones de octubre. Tras dos reuniones del presidente con sus ministros, un vocero del Gobierno reveló a EL DIA que “por ahora no”. aunque no se descartaban modificaciones en las segundas líneas.
Esta afirmación, dejó abierta la puerta para que nombres como el de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, deje el gobierno antes de las elecciones legislativas de octubre. Los Menem -también Martín- son tal vez los más cuestionado. Se suma el armador bonaerense, Sebastián Pareja.
Ayer, el presidente reunió a su tropa en la Casa Rosada en dos turnos. Se trató de la primera vez que se realizan dos encuentros de ministros en una misma jornada.
Tras esa reunión llegó el anuncio del portavoz Manuel Adorni de reflotar una “mesa política nacional”, que estará presidida por el propio mandatario y que también la integrarán su hermana Karina -muy cuestionada por el resultado bonaerense- y el asesor Santiago Caputo. Es una nueva versión de lo que antes llamaban en modo informal “la mesa de los lunes”, que tenía los mismos integrantes.
Además, dijo que habrá una convocatoria a un “diálogo federal” con los gobernadores, aunque no se definió fecha. Adorni también informó que “la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”. Se reuniría esta la tarde.
A la salida del segundo encuentro uno de los asistentes descartó que en lo inmediato vayan a haber anuncios en lo inmediato. Por lo pronto, el Gobierno sigue la evolución de los mercados muy de cerca.
Milei llegó ayer temprano a Casa Rosada, tras haber participado este domingo por la noche del búnker libertario en Gonnet, en las inmediaciones de La Plata. Allí el mandatario emitió un discurso de tono más moderado que el habitual.
La primera reunión de Gabinete se realizó entre las 9.30 y las 11.30. Allí estuvieron los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto). Y el jefe de ministros, Guillermo Francos.
También participó de ese primer encuentro, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo, las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), y el portavoz presidencial Manuel Adorni.
En ese primer cónclave el único ausente fue Luis “Toto” Caputo, que llegó pocos minutos antes de las 12 para la reunión que el mandatario mantuvo con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por una línea de crédito para el país.
A la reunión de la tarde asistieron todos los ministros nuevamente y el eje del encuentro giró, todo indica, alrededor del desafío electoral que tiene por delante el oficialismo para poder revertir la performance de cara a los comicios generales de octubre.
Uno de los funcionarios más cuestionados ayer fue Pareja, el armador de la lista de La Libertad Avanza en la Provincia.
Pareja, que va como candidato a diputado nacional en octubre, condujo la campaña electoral que culminó ayer en la estrepitosa derrota libertaria ante el peronismo. Y más allá de su cargo de funcionario en el gobierno de Milei, lo que estaba en duda es si conduciría la campaña electoral de octubre.
Más estable parece por ahora el cargo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Pese a las costosas y consecutivas derrotas en el Congreso, con varias leyes aprobadas por la oposición y hasta con un histórico veto rechazado, el riojano no sería el más complicado.
Con el mismo apellido, más apuntado quedó Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei y también con mucha presencia en los acuerdos electorales.
De “El Jefe”, Karina, muy cuestionada tras los audios de Spagnuelo y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, nadie quiso hablar. Y por ahora está blindada.
