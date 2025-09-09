Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |EL DIFÍCIL EQUILIBRIO ENTRE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina

Con precios que pueden superan el millón de dólares, representan una esperanza de curación para algunos pacientes y, al mismo tiempo, una amenaza para la sustentabilidad de los sistemas de salud

Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina

Desarrollar un nuevo fármaco puede llevar más de una década y costar millones en investigación / Web

9 de Septiembre de 2025 | 02:22
Edición impresa

Los medicamentos de alto costo se han convertido en uno de los mayores dilemas de la medicina en la actualidad. Y es que representan tanto una esperanza de curación individual como una amenaza para la sostenibilidad de obras sociales y prepagas. Con precios que en algunos casos superan los cuatro millones de dólares, plantean una situación difícil de resolver: ¿cómo garantizar el acceso a ellos por parte de los pacientes que los requieren sin poner en jaque al sistema de salud?

Destinados en general a tratar a enfermedades graves, muchas veces raras o de muy baja prevalencia (como ciertos tipos de tipos de cáncer o trastornos autoinmunes), los medicamentos de alto costo lo son por una multiplicidad de factores.

Su elevado precio puede responder en primer lugar al proceso de desarrollo que implicó: crear un nuevo fármaco suele llevar más de una década y costar cientos de millones de dólares en investigación.

A esto se suma que el hecho de que, a diferencia de los medicamentos destinados a patologías comunes, los de alto costo suelen estar dirigidos a un grupo acotado de pacientes, lo que limita el mercado y obliga a la industria a recuperar su inversión con un volumen de ventas mucho menor.

Otro punto clave es la exclusividad. En muchos casos no existen alternativas terapéuticas equivalentes, lo que deja a los fabricantes en una posición dominante para fijar precios sin competencia.

Así, una terapia puede alcanzar cifras que resultan imposibles de cubrir para un paciente individual y que generan una enorme presión sobre el sistema de salud.

LE PUEDE INTERESAR

Médicos argentinos ganaron el “Óscar de la retina” por una cirugía ocular

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del martes 9 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Ejemplos recientes ilustran la magnitud del problema. La dosis de Lenmeldy, una terapia génica para una enfermedad genética que daña el sistema nervioso, cuesta 4,25 millones de dólares en Estados Unidos, liderando desde marzo el ranking mundial. Y el tratamiento con Vyjudek, para una condición conocida como “piel de mariposa”, supera los 20 millones de euros por paciente en Europa.

¿ALTO COSTO O ALTO PRECIO?

Lo cierto es que “lo que se conoce (de estos medicamentos) es el precio con el cual se introducen al mercado pero no su costo de producción”, señala Natalia Messina, directora del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Acceso e Innovación de la Universidad Isalud, para quien denominarlos de “alto precio” constituye una mejor definición.

Como explica la especialista, la irrupción de estas terapias innovadoras exclusivas plantea, no uno, sino una diversidad de dilemas a los sistemas de salud. Y el primero de ellos tiene que ver con la incertidumbre sobre los beneficios reales. “Hay mucha expectativa sobre los resultados, pero por lo general escasa evidencia y ausencia de protocolos o guías”, sostiene.

A esto se le suma el que su “prescripción puede estar influida por presión social, mediática y judicial”, cuenta Messina al mencionar que “hay innovaciones que aportan muy poco para lo que valen”.

Otro punto crítico es el riesgo de inequidad en el acceso. La vía judicial suele convertirse en la puerta de entrada para quienes buscan estos medicamentos, pero eso no garantiza que los reciban los pacientes que más podrían beneficiarse, sino aquellos que tienen los recursos y la información para contratar un abogado y litigar contra el sistema de salud.

 

“Hay que proteger tanto al paciente como al sistema de salud”

Natalia Messina
Abogada especialista en tecnologías sanitarias

 

Finalmente, está el dilema que plantes su impacto presupuestario desproporcionado. El costo de estas terapias es tan elevado que amenaza la sostenibilidad del sistema de salud, lo que enfrenta el derecho individual de los pacientes con el bien común.

“Hay que proteger tanto al paciente como al sistema de salud”, sostiene Messina, quien resalta la necesidad de un “abordaje holístico” para la gestión de medicamentos de alto precio, que contemple tanto las miradas de pacientes como las opiniones de laboratorios, médicos, farmacéuticos, bioeticistas y economistas de la salud.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

VIDEO. El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
+ Leidas

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

El plantel del Rojo emitió un duro comunicado

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos

Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida

Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador

Drástica decisión que tomó Carlos Alcaraz
Últimas noticias de Información General

Médicos argentinos ganaron el “Óscar de la retina” por una cirugía ocular

Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles

Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación

Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
La Ciudad
Sube el dólar, bajan las ventas: comerciantes esperan impacto en precios
Reclaman un mapa de ruidos en la Ciudad
Con asesoría y planificación, arquitectos asistirán a clubes
Cocheras aumentaron hasta un 10 por ciento en septiembre
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia
Deportes
El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador
Lionel Scaloni: “Messi se tomará su tiempo para poder decidir”
Nicolás Otamendi llevará el brazalete de capitán en Guayaquil
Bolivia y Venezuela quieren el Repechaje
Túnez también sacó boleto para el Mundial
Policiales
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Defendió a su mamá de un asalto y lo mataron
Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años
La Plata marcha contra las falsas denuncias
Velocidad, choque y casi una tragedia en la 122
Espectáculos
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Ligia Piro: “No me quiero quedar con las ganas de cantar nada”
¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
Adiós a Rick Davies, la inigualable voz de Supertramp
“Alicia (o cómo narrar el olvido)” El ejercicio de la memoria en escena

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla