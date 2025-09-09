Domínguez: la ventaja que busca mantener ante Gallardo

Estudiantes se mide ante River este sábado desde las 19, en el Estadio UNO, por la octava fecha del Torneo Clausura. Además de la importancia del partido, y las intenciones de sumar de a tres para recuperar la cima de la zona, Eduardo Domínguez buscará mantener su racha positiva ante Marcelo Gallardo.

En este sentido, el entrenador albirrojo quiere igualar la línea de victorias frente al equipo de la banda, ya que se midió ante el Muñeco en 11 oportunidades, donde cosechó 4 triunfos, 3 derrotas y 4 empates. Estos números son desde su debut como director técnico en 2015 como conductor de Huracán.

Ese mismo año los entrenadores se cruzaron en tres ocasiones, con el Globo y el Millonario respectivamente. La primera vez que se vieron las caras fue en agosto por el campeonato local. Partido que terminó igualado 1-1 en el Estadio Monumental. El Pity Martínez abrió el marcador para River, mientras que en el cierre de la primera mitad Rolfi Montenegro empató el marcador.

El último cruce fue a favor del Barba, quién se impuso 2-0 en el Monumental, en marzo de este año

Tres meses más tarde se volvieron a cruzar, pero por las semifinales de la Copa Sudamericana. La ida se jugó en Núñez, donde los dirigidos por el Barba se impusieron 1-0 con gol de su joven promesa Cristian Espinoza. El partido revancha en Parque Patricios, fue un verdadero espectáculo deportivo. Pato Toranzo en una de las primeras jugadas venció la valla de Barovero para poner adelante a su equipo. Llegando a la primera media hora, Ramón Ábila puso la cosa 2-0. Y cuando todo indicaba que la victoria se quedaba en el barrio porteño, River logró la paridad con Rodrigo Mora. El uruguayo descontó a los 25 del complemento, y a 8 minutos del final puso el encuentro en tablas. A pesar del empate, el Quemero accedió a la final del torneo internacional, donde cayó por penales con Independiente Santa Fe.

Ya con la conducción de Colón, Domínguez se volvió a enfrentar a Gallardo en 2017. El duelo se dio en el Cementerio de los Elefantes, donde no se sacaron diferencias y empataron sin goles. Un año luego, en el mismo escenario protagonizaron el mismo resultado. En tanto, que unos meses más tarde, el Sabalero se impuso por 1-0, con gol de Gonzalo Bueno.

De esta forma, el Barba estiraba su positividad ante el Muñeco a 5 partidos sin derrotas, racha que se terminó en la Copa de la Liga 2021, donde River derrotó al Negro por 3-2. Beltrán, Angileri y Montiel convirtieron para la banda, mientras que Bernardi y Aliendro para Colón. Aunque los santafesinos se tomaron revancha por el torneo, donde con Aliendro y Goéz superaron al Millonario por 2-1.

Por su parte, a fin de año, se vieron las caras por última vez en el Trofeo de Campeones. Copa donde Gallardo vapuleó a Domínguez tras golearlo por 4-0. Rollheiser, Carrascal y Álvarez en dos oportunidades consagraron al Millonario.

Dirigiendo el escudo de Estudiantes, Eduardo Domínguez se midió dos veces ante el River de Marcelo Gallardo. En ese sentido, la primera fue en 2024, donde el Pincha cayó en UNO por 2-1. Colidio y Meza marcaron para el Millonario, y Carrillo descontó para los locales.

En tanto, la última vez que se encontraron fue en marzo de este año en el Monumental, con victoria 2-0 del León con las anotaciones de Ascacibar y Castro. Esta victoria no sirvió solamente para que el Barba se vuelva a poner arriba en los mano a mano con el Muñeco, sino que además, pudo romper una racha de 10 años sin triunfos para los platenses en el recinto de Núñez.

Es por eso, que este sábado, Domínguez intentará mantener frente a River esta racha positiva de 4 partidos ganados, 3 empates y 3 perdidos que tiene ante Gallardo.