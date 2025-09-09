Domínguez: la ventaja que busca mantener ante Gallardo

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios
Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida
Internas y pases de factura en LLA tras la dura derrota electoral
Sube el dólar, bajan las ventas: comerciantes esperan impacto en precios
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
La razón por la cual el resultado electoral puede obligar a Milei a recalcular todo
El Gobernador contó detalles del mensaje de Francos felicitándolo
Con asesoría y planificación, arquitectos asistirán a clubes
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia
Puede faltar agua en un sector de San Carlos por obras programadas
El Consejo Profesional de Agrimensura celebra su 40º aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En la previa al choque de este sábado entre Estudiantes y River por el Clausura, el DT albirrojo intentará reafirmar su historial favorable frente al Muñeco, al que supera por un partido
Estudiantes se mide ante River este sábado desde las 19, en el Estadio UNO, por la octava fecha del Torneo Clausura. Además de la importancia del partido, y las intenciones de sumar de a tres para recuperar la cima de la zona, Eduardo Domínguez buscará mantener su racha positiva ante Marcelo Gallardo.
En este sentido, el entrenador albirrojo quiere igualar la línea de victorias frente al equipo de la banda, ya que se midió ante el Muñeco en 11 oportunidades, donde cosechó 4 triunfos, 3 derrotas y 4 empates. Estos números son desde su debut como director técnico en 2015 como conductor de Huracán.
Ese mismo año los entrenadores se cruzaron en tres ocasiones, con el Globo y el Millonario respectivamente. La primera vez que se vieron las caras fue en agosto por el campeonato local. Partido que terminó igualado 1-1 en el Estadio Monumental. El Pity Martínez abrió el marcador para River, mientras que en el cierre de la primera mitad Rolfi Montenegro empató el marcador.
El último cruce fue a favor del Barba, quién se impuso 2-0 en el Monumental, en marzo de este año
Tres meses más tarde se volvieron a cruzar, pero por las semifinales de la Copa Sudamericana. La ida se jugó en Núñez, donde los dirigidos por el Barba se impusieron 1-0 con gol de su joven promesa Cristian Espinoza. El partido revancha en Parque Patricios, fue un verdadero espectáculo deportivo. Pato Toranzo en una de las primeras jugadas venció la valla de Barovero para poner adelante a su equipo. Llegando a la primera media hora, Ramón Ábila puso la cosa 2-0. Y cuando todo indicaba que la victoria se quedaba en el barrio porteño, River logró la paridad con Rodrigo Mora. El uruguayo descontó a los 25 del complemento, y a 8 minutos del final puso el encuentro en tablas. A pesar del empate, el Quemero accedió a la final del torneo internacional, donde cayó por penales con Independiente Santa Fe.
Ya con la conducción de Colón, Domínguez se volvió a enfrentar a Gallardo en 2017. El duelo se dio en el Cementerio de los Elefantes, donde no se sacaron diferencias y empataron sin goles. Un año luego, en el mismo escenario protagonizaron el mismo resultado. En tanto, que unos meses más tarde, el Sabalero se impuso por 1-0, con gol de Gonzalo Bueno.
De esta forma, el Barba estiraba su positividad ante el Muñeco a 5 partidos sin derrotas, racha que se terminó en la Copa de la Liga 2021, donde River derrotó al Negro por 3-2. Beltrán, Angileri y Montiel convirtieron para la banda, mientras que Bernardi y Aliendro para Colón. Aunque los santafesinos se tomaron revancha por el torneo, donde con Aliendro y Goéz superaron al Millonario por 2-1.
Por su parte, a fin de año, se vieron las caras por última vez en el Trofeo de Campeones. Copa donde Gallardo vapuleó a Domínguez tras golearlo por 4-0. Rollheiser, Carrascal y Álvarez en dos oportunidades consagraron al Millonario.
Dirigiendo el escudo de Estudiantes, Eduardo Domínguez se midió dos veces ante el River de Marcelo Gallardo. En ese sentido, la primera fue en 2024, donde el Pincha cayó en UNO por 2-1. Colidio y Meza marcaron para el Millonario, y Carrillo descontó para los locales.
LEA TAMBIÉN
La Reserva, obligada a ganar en el Proyección
En tanto, la última vez que se encontraron fue en marzo de este año en el Monumental, con victoria 2-0 del León con las anotaciones de Ascacibar y Castro. Esta victoria no sirvió solamente para que el Barba se vuelva a poner arriba en los mano a mano con el Muñeco, sino que además, pudo romper una racha de 10 años sin triunfos para los platenses en el recinto de Núñez.
Es por eso, que este sábado, Domínguez intentará mantener frente a River esta racha positiva de 4 partidos ganados, 3 empates y 3 perdidos que tiene ante Gallardo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí